Luz verde al ambicioso proyecto de Candeleda: creará empleo, más alumbrado y conexión directa con la CL-501

El Ayuntamiento de Candeleda ha terminado de redactar el proyecto técnico para la primera fase de desarrollo del Polígono Industrial ‘Los Carrascales’ (Sector SUR-3).



Este es un “paso fundamental”, según el gobierno local, para avanzar hacia la creación de un área productiva “moderna y bien organizada” que fomente el crecimiento económico de la región.

Después de la finalización del proyecto, el Ayuntamiento comenzará el proceso para buscar financiamiento externo que permita llevar a cabo las obras de urbanización y proporcionar al polígono las infraestructuras necesarias.Localizado al suroeste de la ciudad, al lado de la carretera CL-501 y del campo de fútbol municipal, el Sector SUR-3 cubre un área de 74. 530 metros cuadrados de propiedad pública.La primera fase incluye lade tres bloques industriales y la instalación completa de las redes de servicios, caminos, áreas verdes e infraestructuras urbanas.Entre las acciones planificadas se encuentran el movimiento de tierra, la construcción de firmes y pavimentos, la creación de zonas verdes y mobiliario urbano, así como una red de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje.Además, habrá unaequipada con dos centros de transformación, alumbrado público eficiente y una conexión directa con la CL-501 mediante una rotonda y un camino de acceso.El diseño del polígono se basa en criterios de accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad, y permitirá agrupar empresas que actualmente están esparcidas por el municipio, facilitando su expansión y la llegada de nuevas actividades económicas.La gestión del financiamiento externo es parte de la estrategia municipal para dotar a Candeleda de un terreno industrial competitivo, que sea capaz de atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la base productiva local.