Ávila
Luz verde al ambicioso proyecto de Candeleda: creará empleo, más alumbrado y conexión directa con la CL-501
El Ayuntamiento de Candeleda ha concluido la redacción del proyecto técnico de la primera fase de urbanización del Polígono Industrial 'Los Carrascales', un "paso clave" que impulse el desarrollo económico local.
Más información: El Ayuntamiento de Candeleda da un paso más en la adecuación del polígono Los Carrascales para atraer empresas
El Ayuntamiento de Candeleda ha terminado de redactar el proyecto técnico para la primera fase de desarrollo del Polígono Industrial ‘Los Carrascales’ (Sector SUR-3).
Este es un “paso fundamental”, según el gobierno local, para avanzar hacia la creación de un área productiva “moderna y bien organizada” que fomente el crecimiento económico de la región.
Este es un “paso fundamental”, según el gobierno local, para avanzar hacia la creación de un área productiva “moderna y bien organizada” que fomente el crecimiento económico de la región.
Después de la finalización del proyecto, el Ayuntamiento comenzará el proceso para buscar financiamiento externo que permita llevar a cabo las obras de urbanización y proporcionar al polígono las infraestructuras necesarias.
Localizado al suroeste de la ciudad, al lado de la carretera CL-501 y del campo de fútbol municipal, el Sector SUR-3 cubre un área de 74. 530 metros cuadrados de propiedad pública.
La primera fase incluye la urbanización de tres bloques industriales y la instalación completa de las redes de servicios, caminos, áreas verdes e infraestructuras urbanas.
Entre las acciones planificadas se encuentran el movimiento de tierra, la construcción de firmes y pavimentos, la creación de zonas verdes y mobiliario urbano, así como una red de abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje.
Además, habrá una instalación eléctrica equipada con dos centros de transformación, alumbrado público eficiente y una conexión directa con la CL-501 mediante una rotonda y un camino de acceso.
El diseño del polígono se basa en criterios de accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad, y permitirá agrupar empresas que actualmente están esparcidas por el municipio, facilitando su expansión y la llegada de nuevas actividades económicas.
La gestión del financiamiento externo es parte de la estrategia municipal para dotar a Candeleda de un terreno industrial competitivo, que sea capaz de atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la base productiva local.