El pueblo de Ávila donde se relajan David Broncano y Silvia Alonso: así es su mansión en una urbanización de lujo

Panorámica de Cebreros junto a una imagen de David Broncano y Silvia Alonso Ayuntamiento de Cebreros / Gtres

El célebre presentador David Broncano nació en Santiago de Compostela y creció en un pueblo de Jaén, mientras que su pareja, la actriz Silvia Alonso, es natural de Salamanca.

Su trabajo les ha llevado a vivir en Madrid, pero lo cierto es que su lugar favorito para relajarse y desconectar se ubica en la provincia de Ávila, donde parecen haber encontrado la tranquilidad y también la privacidad tan deseada por los famosos.

Un lugar en el que consiguen huir del foco mediático y disfrutar de su relación desde la absoluta discreción, y en el que pasan gran parte de su tiempo libre.

Lo hacen en una lujosa y espectacular mansión de grandes dimensiones ubicada en el municipio de Cebreros.

Un pueblo de más de 3.000 habitantes a poco más de una hora de Madrid, que destaca por su rico patrimonio histórico y cultural, con la iglesia del Santiago Apóstol, el palacio de El Quexigal, el museo dedicado a la figura de Adolfo Suárez y la Transición, por que el presentador ya se dejó ver en octubre de 2024, y un preciado entorno natural como máximos exponentes.

Allí, el conductor de La Revuelta cuenta con una propiedad situada en una zona en la que, además, otros famosos también poseen una vivienda. Es el caso del piloto Carlos Sainz.

Tal y como publicó El Economista, Broncano la adquirió hace apenas poco más de un año, justo después de cerrar su polémica negociación con RTVE, por más de un millón de euros.

Y no es para menos, pues la vivienda se encuentra en un entorno privilegiado: en la exclusiva urbanización Calas de Guisando, en la zona del Pantano de San Juan.

El beso entre David Broncano y Silvia Alonso en el Mutua Madrid Open. Europa Press

Además, no le falta detalle. Hablamos de una mansión de más de 500 metros cuadrados, levantada sobre una finca privada con jardín, piscina, zona de barbacoa y unas vistas espectaculares, dotada de varios dormitorios y baños, y equipada con todas las comodidades posibles.

Un inmueble que, al parecer, les ha permitido descubrir los grandes encantos de Ávila, quedando absolutamente prendados de ellos.

Tanto es así, que en los últimos días ha salido a la luz que la pareja ha decidido aumentar su patrimonio inmobiliario adquiriendo una nueva propiedad en el sur de la provincia abulense. La tercera en la zona en el plazo de un año.

Según la información manejada por Vanitatis, se trata de una casa unifamiliar de más 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, ubicada en un terreno de 4.500 metros cuadrados, que, tal y como ha informado la citada publicación, adquirieron hace menos de dos meses y que colinda con la vivienda y el solar que ya compraron en 2024.

Prueba inequívoca de que ambos están encantados con la tranquilidad y privacidad que han encontrado en esta zona.

También de que tanto el presentador como la actriz gozan de una boyante situación económica, fruto del buen momento profesional que les acompaña desde hace varios años. Actualmente, él triunfa con La Revuelta, mientras que ella lo hace con la nueva temporada de La Caza.

Ahora, celebran una nueva inversión inmobiliaria que se suma a las varias que el presentador posee en diferentes zonas de Madrid y que ponen de manifiesto que Broncano se ha convertido, además de en todo un referente del humor, en un auténtico magnate inmobiliario. ¿Cuál será su próxima adquisición?