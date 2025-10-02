"Crisis de seguridad" en El Tiemblo con la dimisión de la jefa de la Policía, agresiones y okupaciones: "Es un desastre"

El grupo municipal Nuestra Tierra ha alzado la voz para denunciar una "grave y prolongada crisis de seguridad ciudadana" en El Tiemblo, Ávila, desde hace un año y ha señalado directamente la gestión del alcalde, Gregorio Arturo Varas, del grupo político Por Ávila (XAV).

La formación ha hecho pública la dimisión de la jefa de la Policía. Un hecho que, afirman, el regidor ha estado "ocultando a los vecinos". En este sentido, el portavoz de Nuestra Tierra, David García, ha subrayado la "gravedad" de esta segunda dimisión en menos de dos años.

"Es un desastre de gestión en materia de seguridad", afirma. Y continúa criticando la gestión del regidor por haber acusado a la oposición de "alarmistas" y de hacer declaraciones "denigrantes" cuando, a palabras de García, "en su mesa ya obraba la renuncia del máximo cargo policial".

No es la primera vez que Nuestra Tierra manifiesta esta crisis de seguridad. Hace unas semanas, el partido denunciaba que el alcalde había autorizado la comisión de servicio a uno de los agentes de la Policía Local a otra localidad.

"Este agente estuvo nueve meses en la academia, costeado por el Ayuntamiento, con sueldo y gastos asumidos por los vecinos. Y ahora se va a otra localidad a prestar sus servicios. Le hemos pagado casi 20.000 euros en formación", afirma en declaraciones a El Español- Noticias de Castilla y León.

García Carretero recuerda que en el Pleno, celebrado el 25 de septiembre, detalló un "preocupante listado" de incidentes que han "mermado la tranquilidad" del municipio en los últimos meses.

Entre ellos, se encuentran: "Robos continuados en vehículos de empresas, viviendas y fincas rurales. Hurtos y actos vandálicos que afectan al colegio público, como a diversos espacios. Okupaciones ilegales de viviendas y agresiones y altercados en la vía pública".

La denuncia de Nuestra Tierra se extiende al área de prevención. El partido asegura que durante las fiestas patronales se produjeron "graves incumplimientos de protocolos de seguridad exigidos por la ley, poniendo en riesgo a los ciudadanos en eventos multitudinarios".

El portavoz afirma que esta situación es "especialmente delicada" y que las cuatro cámaras de tráfico instaladas "no cumplen con la función de mejorar la seguridad" porque tienen una ubicación "errónea".

García Carretero ha expresado de forma tajante: "Las cámaras pueden ser una herramienta de apoyo, pero nunca pueden sustituir a los cuerpos de la Policía Local. Un pueblo con más de 4.000 habitantes necesita patrullas y presencia policial a diario".

De hecho, el portavoz explica que este lunes hubo otro conflicto y llamaron a las 21:00 horas y "no había ningún policía".

Por otro lado, Nuestra Tierra critica que el alcalde "sigue negando el acceso a los concejales de la oposición al programa de gestión municipal". El portavoz asegura que es una herramienta "crucial" para registrar incidencias y actuaciones policiales.

Ante todos estos hechos, el portavoz García Carretero exige la "revocación inmediata" de la comisión de servicio concedida a un agente de la Policía Local.

"Para el alcalde todo está perfecto, pero las denuncias están ahí. Nosotros no mentimos. Es una cosa que él no puede ocultar", finaliza.

Finalmente, concluye alertando de que la inseguridad en El Tiemblo es "evidente" y que colocar "cuatro cámaras mal instaladas no resuelve nada".