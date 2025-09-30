VÍDEO | Cazado en Vitoria un pedófilo con más de 150.000 archivos de pornografía infantil tras una denuncia en Ávila

Efectivos del Grupo de Personas con la gran colaboración del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE), de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila y dentro de la Operación Motozale, han detenido en Vitoria a un hombre de 56 años.

Todo por los presuntos delitos de corrupción de menores, quebrantamiento de condena y tenencia y difusión de pornografía infantil.

Una investigación que arrancó en el mes de abril, tras una denuncia presentada por la madre de un menor de 13 años en la Comarca del Valle de Tiétar, al detectar en el teléfono de su hijo conversaciones con un desconocido.

El investigado había contactado a través de las redes sociales con el menor para ganarse su confianza y consiguiendo que éste le enviase vídeos de contenido sexual (sexting).

Con la correspondiente autorización judicial se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde se intervinieron diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles.

Con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Ávila se realizó un exhaustivo análisis de los dispositivos intervenidos para localizar más de 5.000 vídeos, de los cuáles unos 2.500 contenían material pedófilo, así como 150.000 imágenes de las que 4.000 fueron catalogadas como pornografía infantil.

Durante el análisis se detectaron además conversaciones y comportamientos del investigado con otros posibles menores con fines sexuales (grooming), lo que ha abierto nuevas líneas de investigación actualmente en curso.

Conocedor de la actividad delictiva, había tomado medidas para evitar ser localizado por los agentes: no tenía domicilio conocido, móviles a su nombre ni cuentas bancarias. Finalmente, gracias a la investigación desarrollada por la Guardia Civil y la estrecha colaboración con otras instituciones, se consiguió localizar el domicilio, un hostal de la ciudad de Vitoria.

Se montó un dispositivo de vigilancia que permitió localizar al individuo cuando realizaba un trámite en la administración, lo que facilitó ubicar el domicilio donde se efectuó la detención y el posterior registro.

Por todo lo anterior la persona investigada fue puesta a disposición judicial en calidad de detenido junto con todo lo intervenido.

Cabe destacar que el detenido ya había sido condenado con anterioridad por hechos similares, encontrándose vigente una orden judicial que le prohibía expresamente mantener contacto con menores de edad.