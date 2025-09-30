Condenado a 25 años un entrenador de fútbol de Ávila por abusos a dos menores: pedía vídeos y luego amenazaba

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ávila ha dictado una sentencia condenatoria contra un exentrenador de fútbol de categorías infantiles por la comisión de dos delitos continuados de agresión sexual contra dos menores de edad que estaban bajo su cargo.

El tribunal abulense ha impuesto al acusado una pena total que, según los fundamentos de derecho, es superior a veinte años de prisión, casi 25 años, al aplicar la pena en su mitad superior para dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal.

El tribunal lo condena también a indemnizaciones que suman 140.000 euros, que responden a 70.000 en cada caso.

Los hechos probados revelan un modus operandi basado en el engaño y el abuso de confianza. El condenado, quien era entrenador de la categoría cadete de la entidad del Real Ávila durante la temporada 2021-2022 , urdió una trama para contactar a los menores ambos de 14 años en el momento de los hechos.

El agresor, que se encuentra en prisión provisional desde 2022, creó varios perfiles falsos en la red social Instagram, haciéndose pasar por mujeres con nombres ficticios.

A través de esta estrategia, logró establecer contacto con las víctimas y perpetrar actos de contenido sexual continuados, incluyendo acceso carnal por vía bucal y anal, y exhibicionismo, aprovechándose de su posición de superioridad y autoridad.

Después, bajo la amenaza de hacer públicos esos vídeos, les exigió que mantuvieran relaciones sexuales con él, incluyendo penetración bucal y anal, tanto por separado como, en alguna ocasión, juntos.

Durante meses

Esas agresiones fueron continuadas durante meses, y ocurrieron tanto en las instalaciones deportivas donde entrenaban como en otros lugares.

Los actos delictivos se cometieron de forma reiterada, algunos de ellos en las instalaciones deportivas del club, como los vestuarios, o durante viajes del equipo fuera de Ávila para la celebración de partidos.

Además de la pena de prisión, la sentencia incluye medidas accesorias como la inhabilitación total, ya que se ha impuesto la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de

La prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros o comunicarse con las víctimas por un plazo superior en diez años a la duración de la pena de prisión.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.