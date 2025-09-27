El pueblo de Ávila donde se refugia Gonzalo de Castro: una villa medieval en Gredos en la que el actor tiene casa

Arenas de San Pedro junto a una imagen del actor Gonzalo de Castro Google Maps / @gonzalo_decastro

Todo el mundo tiene un lugar especial que le hace sentir paz. Un espacio donde desconectar del día a día, escaparse de la rutina y recargar pilas.

Muchos lo encuentran en los pueblos, entornos privilegiados rodeados de historia, patrimonio y naturaleza que permiten disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

Municipios que para un gran número de personas, entre las que se incluyen numerosos rostros conocidos del país, se encuentran en Castilla y León.

Es el caso del actor Gonzalo de Castro, conocido por su participación en míticas series como 'Siete vidas' o 'Doctor Mateo', quien ha encontrado su refugio particular en Arenas de San Pedro.

Una villa medieval de la provincia de Ávila, situada en el corazón de la Sierra de Gredos, en la que, tal y como ha podido confirmar este periódico a través del testimonio de vecinos de la zona, el célebre intérprete tiene una casa.

El papalcio del infante Luis de Borbón en Arenas de San Pedro Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

"Viene mucho al pueblo y hace mucha vida en él. Se le suele ver comprando, paseando y disfrutando de los encantos de Arenas", comentan.

Un pueblo de más de 6.000 habitantes en el que también veranean otros famosos como la actriz Blanca Portillo.

Es la capital de la comarca, de origen medieval y buena parte del municipio pertenece al espacio protegido del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Recibió el título de villa en 1393 bajo el reinado de Enrique III de Castilla y durante el siglo XVIII también fue hospedaje de la familia del infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, quien mandó construir un palacio de estilo neoclásico por el que también han pasado artistas como Francisco de Goya, Luigi Boccherini y Ventura Rodríguez, entre otros.

Datos que prueban que Arenas de San Pedro es un pueblo lleno de historia con mucho que ofrecer a vecinos y visitantes.

Y es que, el municipio cuenta con un potente y atractivo patrimonio material en el que figuran tres edificios históricos declarados Bien de Interés Cultural que hoy funcionan como museo o sala de exposiciones.

El castillo del Condestable Dávalos, de estilo gótico y que llegó a formar parte de las propiedades de Juana de Pimentel, casada con el condestable Álvaro de Luna; el palacio de la Mosquera, el del infante Luis de Borbón; y el monasterio de San Pedro de Alcántara, edificado sobre la antigua ermita de San Andrés. en el siglo XVIII con la ayuda de Carlos III.

A estos se suman otros lugares de interés como el puente de Aquelcabos; el rollo de justicia, que atestigua la condición de villa del pueblo; la Cruz del Mentidero, el Museo Etnográfico y el hospital de San Bartolomé, el cual fue financiado por Isabel La Católica.

Tampoco pasan inadvertidos otros espacios religiosos como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico y construida a finales del siglo XIV por orden del primer señor de Arenas, Ruy López Dávalos.

Piscina natural de Arenas de San Pedro

Tampoco la iglesia de San Juan Bautista, comúnmente conocida como 'la iglesia de la plazuela' y antiguamente integrada en el convento de las madres Agustinas; la ermita del Cristo de los Regajales y las ruinas de la iglesia de los Llanos, entre otros espacios.

Llegados a este punto, no podemos dejar de mencionar los imponentes espacios naturales que rodean Arenas de San Pedro. Desde las cuevas del Águila, hasta las piscinas naturales, pasando por las fascinantes rutas que se pueden realizar por la Sierra de Gredos.

Y es que, Arenas de San Pedro es historia, patrimonio, naturaleza y también gastronomía, con las patatas revolconas, las migas del pastor, la sopa castellana y el chuletón de Ávila como los platos estrella de muchos de sus restaurantes, y los cortadillos de hojaldre como dulce típico.

En definitiva, un pueblo con innumerables encantos, bien comunicado y todos los servicios básicos, entendido por muchos como el lugar perfecto para relajarse y desconectar. Y entre ellos, el exitoso actor Gonzalo de Castro.