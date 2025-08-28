Dos personas heridas en un accidente de moto en El Barraco

Esta mañana se ha registrado un accidente de moto en el kilómetro 119 de la N-403, en El Barraco (Ávila), que ha dejado a un hombre de 39 años y a una mujer de 42 con heridas de distinta consideración, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 recibió la llamada de alerta a las 10:03 horas, movilizando de inmediato a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a personal sanitario de Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado al lugar del siniestro.

El hombre fue trasladado en el helicóptero al Hospital de Salamanca, mientras que la mujer fue derivada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Ávila.