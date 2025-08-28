Detienen a un hombre por provocar varios incendios forestales en Ávila: el fuego afectó a tres localidades

Efectivos del Puesto del Barco de Ávila y del Servicio de Protección a la Naturaleza y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado.

Este afectó a terreno de monte bajo en las proximidades de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda la Mora durante las madrugadas de los días 25 y 26 de agosto.

Los incendios originados sobre el km 38 de la N-502 y varios puntos de la AV-941 entre Navarredonda de Gredos y San Martín del Pimpollar pudieron ser rápidamente sofocados gracias a la rápida intervención de las patrullas de la Guardia Civil.

Las investigaciones policiales se focalizaron en una persona que los agentes lograron identificar el pasado 25 de agosto en las inmediaciones de los incendios, el cual realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar los indicios suficientes, se llevó a cabo la correspondiente detención y toma de manifestación de dicha persona. La inspección reveló indicios claros de intencionalidad.

Por todo ello, la Guardia Civil pondrá a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahita (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenida a esa persona.