El vehículo volcado en una finca de Mombeltrán.

El vehículo volcado en una finca de Mombeltrán. Fotografía: Emergencias Ávila.

Ávila

El vuelco de un vehículo en una fina de la provincia de Ávila moviliza a los bomberos: hay dos personas heridas

Dicho vehículo ha quedado volcado fuera de la vía.

Publicada

Dos personas han resultado heridas tras volcar un vehículo en la tarde de este lunes, 25 de agosto, en el kilómetro 65 de la N-502, en una finca del término municipal de Mombeltrán en la provincia de Ávila, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 15:04 horas cuando los alertantes informaban de que un vehículo se encontraba volcado fuera de la vía.

Hasta el lugar han acudido los Bomberos para excarcelar a dos personas de unos 70 años que se encontraban conscientes, como han informado las mismas fuentes.