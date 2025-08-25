El vuelco de un vehículo en una fina de la provincia de Ávila moviliza a los bomberos: hay dos personas heridas
Dicho vehículo ha quedado volcado fuera de la vía.
Más información sobre sucesos: Seis heridos tras un choque entre turismos en la N-122 a su paso por un pueblo de Soria
Dos personas han resultado heridas tras volcar un vehículo en la tarde de este lunes, 25 de agosto, en el kilómetro 65 de la N-502, en una finca del término municipal de Mombeltrán en la provincia de Ávila, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 15:04 horas cuando los alertantes informaban de que un vehículo se encontraba volcado fuera de la vía.
Hasta el lugar han acudido los Bomberos para excarcelar a dos personas de unos 70 años que se encontraban conscientes, como han informado las mismas fuentes.