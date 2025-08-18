Un fallecido en una colisión entre dos vehículos en una carretera de Ávila

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico en la ciudad de Ávila.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en el kilómetro 1 de la A-50 sobre las 23:48 horas de este domingo.

A esa hora, la sala de operaciones recibió varias llamadas que alertaban de la colisión de dos vehículos y solicitaban asistencia sanitaria para un herido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Ávila, así como personal sanitario en una UVI móvil.

Nada más llegar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del hombre, cuyos datos, por el momento, se desconocen.