La decepción de Tormellas, el pueblo de derechas de Irene Montero: "Ni siquiera nos menciona”

Irene Montero lleva muchos años viviendo en Madrid. Sin embargo, parte de sus raíces se sitúan en Tormellas, un pueblo de Ávila del que procede su familia paterna y que ha acompañado a la ministra de Igualdad en algunos de los momentos más importantes de su vida.

No solo le ha visto crecer, sino que en él Montero también ha dado sus pequeños pasos y ha aprendido a nadar, entre otras muchas cosas, tal y como ella misma ha llegado a confesar en sus redes sociales y de la mano de un post con el que también ha tratado de demostrar que Tormellas ocupa un significativo lugar en su corazón, pese a la contraria opinión de una buena parte de la localidad.

En este municipio abulense, Irene ha vivido sus mejores veranos, los cuales ha compartido con sus amistades, y con sus abuelos, Ángel y Martina, trabajadores del campo y de la ganadería ya fallecidos; con sus tíos, con algunos primos, y, por supuesto, con sus padres, Clemente, un empleado de mudanzas nacido en Tormellas que falleció en junio de 2018 tras una larga enfermedad, y Dori, una profesora, también natural de Ávila.

De aquella época ya han pasado muchos años. Los suficientes como para que la vida de la psicóloga, hoy dedicada a la política, haya dado un giro de 180 grados, de tal manera que, aunque sigue guardando infinidad de recuerdos del que siempre ha considerado su pueblo, las visitas al mismo ya no son una prioridad para ella, pues, desde que allí ya no conserva a prácticamente ningún miembro de su familia, apenas se la ha vuelto a ver.

Así lo ha confesado una vecina a este mismo medio: "Yo a Irene no la he visto nunca. Sus familiares no viven en el pueblo, solo viene una tía suya, pero en verano", ha aclarado.

La misma información ha sido confirmada por el alcalde de la localidad, Abel Familia Sánchez, quien, además, ha querido narrar en primera persona cómo vivió el pueblo la infancia y la adolescencia de Irene Montero, así como el momento en el que desapareció por completo: "Cuando era niña, se tiraba los tres meses de verano en el pueblo con sus abuelos, que eran los que vivían aquí. Pero ellos ya murieron y ella, una vez que empezó la universidad, ya perdió el contacto con el pueblo. No ha vuelto a venir por aquí más que para traer las cenizas de su padre, que está enterrado aquí", ha declarado.

"Ahora, la única que viene de vez en cuando es una hermana de su padre, pero es que vive en Logroño, entonces suele venir en Semana Santa y luego una temporada en verano", ha añadido.

Pese a ello, "en el pueblo sí que se sigue hablando de la familia porque es una familia bastante grande" y, aunque en Tormellas Irene "es una persona grata de la que se tiene un buen recuerdo y a la que, por lo general, la gente guarda cariño", al igual que sucede con sus abuelos, con su tía, con su primo y, cómo no, también con su padre, quien, según el alcalde, vivió en la localidad abulense hasta los 14 años; su nombre no suele escucharse con tanta frecuencia.

Y es que esto parece deberse al descontento de los vecinos con la faceta política de la diputada, pues, aunque a nivel personal la aprecian, no ocurre lo mismo a la hora de valorarla como profesional y como la pieza clave del Congreso que realmente es: "Su ideología es muy contraria a la de gran parte de los vecinos porque este es un pueblo de derechas que siempre ha tirado más hacia el Partido Popular. Creo recordar que en las últimas elecciones el PP recibió 30 y tantos votos, mientras que el PSOE solo tuvo 3 o 4. Podemos no sé ni si llegó a tener un voto", ha revelado el primer edil.

Además, según este, muchos piensan que Irene ya no se acuerda del pueblo porque apenas lo cita y promociona. Por ello, sienten cierta decepción, ya que la diputada es perfectamente consciente de que Tormellas "está abandonado" y de que nadie se acuerda de sus vecinos.

El alcalde confiesa que han llegado a un punto en el que ni siquiera el teléfono les funciona por la inexistencia de cobertura, en el que "no tenemos bares, ni supermercados, ni escuela, ni mucho menos médico". "Para todo tenemos que ir a Barco de Ávila, que es un pueblo que está a 8 kilómetros que para nosotros es como si fuera el centro porque es allí donde van a pasar consulta un día a la semana y donde van los bancos y las tiendas de toda clase", ha admitido.

Además, Abel asegura que el número de habitantes ha ido decreciendo al mismo tiempo que envejeciendo, que de los 37 habitantes que tiene actualmente Tormellas la gran mayoría tiene más de 65 años, y que ya es muy complicado poder vivir allí "porque la agricultura está caída y porque la ganadería está dando muchos problemas". "Por eso, la gente ya no quiere vivir en el pueblo", ha apostillado.

"Sería bueno que lo diera más a conocer, pero eso son cosas que pertenecen a ella", ha destacado el alcalde. Él considera que esto es algo que debería de salir de ella y sin que nadie se lo pida.

Sin embargo, Abel Familia afirma que ella no es la única política que ha ignorado a Tormellas cuando más lo necesitaba. Según el primer edil, también es el caso de Ángel Garrido, aunque, a su juicio, el expresidente de la Comunidad de Madrid sí suele visitar el pueblo "todos los veranos".

"Él viene bastante a Tormellas, pero los dos han pasado sin pena ni gloria. Tanto los del PP como los de Podemos se han acordado lo justito del pueblo porque ni siquiera lo han mencionado. Tanto hablar de los pueblos vaciados, pero luego en realidad nadie se acuerda de ellos, ni nos ayudan, ni nada. Ni de un lado ni de otro, dicen que van a hacer y que van a dejar de hacer, pero luego a la hora de la verdad nadie hace nada. La situación es difícil", ha denunciado el alcalde a modo de conclusión.

