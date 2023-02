La desesperación de una familia vulnerable tras incendiarse su hogar: "Nos hemos quedado sin nada y no tenemos dinero"

Un incendio ha calcinado completamente la casa donde vive en La Adrada y una familia lo ha perdido todo. Las llamas comenzaron el 31 de enero en la chimenea, en una habitación, y ha quedado todo completamente inhabitable. No solo la vivienda sino las pertenencias que había dentro de ella. “Nos hemos quedado sin nada y no tenemos dinero”, lamenta Concha Sánchez, la mujer que vivía allí.

Ella, de 65 años, residía junto a su hijo y su primo Pedro García, de 70 años. Ahora, se ven desamparados, sin un hogar y sin saber qué hacer. En estos momentos, se encuentran en la casa de su hija, en Madrid, "que tiene 30 metros cuadrados". No solo eso, sino que ella se desplaza "casi diariamente" y es su hija quien le ayuda con el gasoil pero "no la puedo desangrar".

Soluciones, por ahora, no ha recibido ninguna. El alcalde de la localidad abulense fue quien se puso en contacto con las asistentes sociales de la Diputación de Ávila pero, asegura, estas le dijeron que se buscara un piso y, cuando tuviera el contrato, le darían la ayuda. Sin embargo, lamenta: "No puedo meterme en ningún lado. No tengo dinero para pagar una fianza y un mes de alquiler". Otro de los grandes impedimentos que tiene es que necesita oxigeno por las noches: "Tengo principio de depresión, ataques de ansiedad, tomo medicación para el corazón". Por todo ello, lo único que piden es "una solución, una vivienda en la que poder quedarnos".

Imagen del interior de la vivienda

Concha asegura que si se va a otra comunidad le "retiran" la única ayuda económica que tiene. Hasta hace poco, solo vivían con la pensión de su primo que eran 400 euros y "no nos daba para nada". Además, tiene el médico en La Adrada y, debido a sus problemas de salud, no se puede ir de allí. Su hijo, por su parte, está en búsqueda activa de empleo. "Algunos vecinos nos están ayudando con lo que pueden", asegura.

La casa era de alquiler y "no tenía seguro", ella tampoco: "Lo tuve que quitar porque me retiraron la paga y no podía afrontar tantos gastos. Tenía que comer, pagar la luz, el agua, el alquiler... no me daba para todo". Por ahora, llevan 14 días intentando encontrar una solución que no termina de llegar. Desde la Diputación le dan unos plazos de un mes y medio para ver su caso, pero no es suficiente: "Es una urgencia, están sin vivienda, necesitamos que acoten los plazos y les ayuden", afirma Javier del Espacio Vecinal de La Adrada.

