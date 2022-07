El caos se apodera del pleno de la Diputación de Ávila, que acaba anulado y se repetirá el miércoles

Comenzó torcido, su desarrollo fue casi un despropósito y acabó anulado. Ese perfectamente podría ser el resumen del Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de Ávila celebrado hoy correspondiente al mes de julio, que se repetirá íntegramente a partir de las 9.00 horas de este miércoles con el mismo Orden del Día, después de que se tomara la decisión de anularlo cuando se comprobó al final del mismo que había habido “problemas en el registro de la grabación del sonido que se han extendido durante, aproximadamente, la primera hora de la sesión” y atendiendo a “razones de observancia de la Ley, de seguridad jurídica y de transparencia”, según informó a Ical la propia Diputación de manera oficial apenas veinte minutos después de que se levantara la sesión.

Más allá de los problemas de sonido y la ausencia de grabación, también hubo confusión en las votaciones y errores en el recuento de las mismas, en una jornada en la que se aprobó el informe del secretario que manda a los diputados expulsados del PSOE al grupo no adscrito, se retira la dedicación exclusiva a Pedro José Muñoz y se acepta el hecho de que el Grupo Provincial Socialista esté formado únicamente por dos miembros, aunque la decisión de este último punto se ha enviado al Consejo Consultivo de Castilla y León ya que el reglamento de la propia Diputación obliga a que sean más de dos los diputados para tener grupo propio. También se aprobaron las mociones que pedían la retirada del nuevo plan de transporte por autobús que prepara el Gobierno de España.

Todo ello finalmente no valió para nada por esa decisión de anular toda la sesión, aunque a partir del cuarto punto del Orden del Día al menos en el Salón de Pleno ya se escuchaba todo perfectamente. Antes es cierto que más bien no se oía nada, de ahí que sorprendiera el hecho de que el Pleno se continuara desarrollando, en vez de parar y esperar a que el sonido se hubiera arreglado.

Ya con problemas de sonido desde el comienzo, el Plano arrancó con un mensaje de apoyo y solidaridad para los afectados por los incendios por parte del presidente, Carlos García, que destacó la labor de la Junta de Castilla y León, aprovechó para destacar el objetivo de crear los parques comarcales de bomberos y lanzó una llamada a la precaución y a la colaboración ciudadana para evitar en lo posible que se produzcan los incendios.

Aprobado el acta de la sesión anterior, los tres siguientes puntos del Orden del Día estaban relacionados con la situación en la que queda la Corporación Provincial después de la decisión del PSOE de expulsar a seis de sus ocho diputados. Antes de debatirse el primero, Pedro José Muñoz hizo constar que, a su juicio, “este Pleno no se debería de celebrar en estos momentos porque yo, como alcalde de Cebreros, debería estar en mi pueblo que está sufriendo las consecuencias de un incendio”. De hecho, Muñoz aseguró que había pedido al aplazamiento del Pleno, pero que no se le concedió, llegando a la sesión sin el tiempo y las condiciones necesarias para preparar unas intervenciones de gran calado político.

Ya en el debate de ese primer punto del Orden del Día, comenzó una disputa entre Pedro José Muñoz y el secretario de la Diputación Virgilio Maraña en cuanto a la interpretación del reglamento, llegando a pedir Muñoz que el secretario se abstuviera a la hora de decidir sobre la cuestión. Ambos expusieron sus versiones, pero finalmente prevaleció el informe del secretario que determina, en primer lugar, que María de los Ángeles Salcedo es la nueva portavoz del PSOE en la Diputación y que los seis expulsados (Pedro Muñoz, Roberto Aparicio, Silvia Llamas, Visitación Blázquez, Leticia Sánchez y José Martín) pasan al grupo no adscrito junto con Alberto Encinar.

Ante esta decisión, Muñoz pidió que el Pleno se pronunciara mediante votación se aceptaba o no la toma de razón de la misma. El secretario no se opuso a ello, aunque dejó claro que era a efectos de otras decisiones posteriores, habló de impugnaciones, más que de efectividad sobre la decisión, que ya estaba tomada. Pero antes de que se pudiera votar, había que aprobar que se pudiera hacerlo, porque no estaba aprobado tal extremo. Así es que hubo dos votaciones, primero para aprobar que se podía votar y luego para la votación en sí, saliendo resultados de 25 diputados, cuando sólo estaban presentes 24 ya que estaba ausente un representante del PP.

Aclarado todo el embrollo, aunque fuera medianamente porque hubo momentos de confusión en relación con lo que se estaba votando, y todavía con los problemas de sonido de por medio, el Pleno aprobó con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Por Ávila y los dos diputados del PSOE, el voto en contra de los 6 diputados no adscritos que han salido del grupo socialista, y la abstención de Alberto Encinar, que María de los Ángeles García Salcedo sea la nueva portavoz socialista, que los 6 expulsados del PSOE sean no adscritos y que el grupo del PSOE quede con dos diputados, aunque esto quedará pendiente de lo que diga el Consultivo.

“Entiendo perfectamente que están contra la espada y la pared”, dijo Muñoz a los representantes del PP y de Ciudadanos, “pero lo que se está cometiendo hoy aquí es una injusticia y una tropelía”, avisando que “llegaremos hasta el final para defendernos”. De hecho, dijo, estudia la posibilidad de presentar un recurso en sede judicial de esta y las otras dos decisiones siguientes. Estas fueron las de la revocación del régimen de dedicación exclusiva de Pedro José Muñoz y de la modificación de la composición de las comisiones informativas y restantes órganos colegiados, que también tuvieron que votarse si podían ser votadas, terminando todas las votaciones con el mismo resultado que la anterior.

De esta manera, a partir de ahora las comisiones informativas pasarán a tener 16 miembros en vez de 13 para dar cabida a los diputados no adscritos, que ahora son siete.

Ya con el audio en condiciones, el Pleno continuó con normalidad en sus sucesivos puntos y mociones, hasta su finalización, pero ya en un par de ocasiones Pedro José Muñoz, ante el conocimiento de que la sesión no estaba siendo grabada en condiciones por esos problemas con el audio, ya anunció que solicitaría la repetición de los puntos del Orden del Día afectados por esos problemas, algo que no será necesario ya que, constatados esos problemas, lo que se repetirá será el Pleno entero mañana miércoles, se espera que con el mismo resultado en todos sus puntos que esté anulado.

