Por Ávila critica que PP y Vox "rechacen investigar" el incendio de la Sierra de la Paramera

Por Ávila ha manifestado este viernes su desacuerdo "con que PP y Vox no quieran investigar las causas y analizar los protocolos aplicados en el incendio de la Sierra de la Paramera, el más devastador de la historia de nuestra provincia, que el año pasado calcinó más de 22.000 hectáreas". Por Ávila ya pidió en la pasada legislatura la puesta en marcha de esta comisión de investigación y, según recuerda la formación, "entonces ni PP ni Vox se opusieron aunque la propuesta no pudo prosperar por la convocatoria de elecciones anticipadas".

Tras conocer que Partido Popular y Vox se oponen a la constitución de una comisión de investigación que analice, de forma conjunta y "desde la transparencia y la objetividad", los fallos en la gestión del incendio de la Sierra de la Paramera, una catástrofe ambiental que provocó daños irreparables en la zona, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido a PP y Vox una explicación porque "estamos hablando de una catástrofe con consecuencias medioambientales, sociales y económicas que no puede volver a repetirse".

Pascual cuestiona los motivos de esta negativa, puesto que "no se trata de buscar culpables o inocentes, sino de saber qué falló en los operativos de extinción para que lo sucedido en la Paramera no vuelva a repetirse". "Parece que la Junta de Castilla y León no quiere aprender de los errores", ha manifestado, al tiempo que asegura no entender la posición del Partido Popular puesto que, han recordado, durante la pasada legislatura "no se opuso a la creación de una comisión que investigase el incendio de la Sierra de la Paramera y ahora sí lo hace".

De hecho, puntualizan, "no entendemos por qué hace apenas unos meses el PP sí estaba de acuerdo y ahora no", puesto que el pasado mes de octubre se dio luz verde a la creación de dicha comisión al no haber oposición de ningún grupo político, pero, el adelanto electoral provocó que, entre otras, la constitución de esta comisión decayese, "de ahí que consideremos que se debe retomar su tramitación y extenderse al incendio de la Culebra".

Finalmente, Por Ávila considera que "PP y VOX todavía están a tiempo de rectificar y que durante el Pleno en el que se sustanciará de forma definitiva la constitución o no de esta comisión no se opongan de nuevo a la misma". "Todavía tienen una oportunidad de demostrar que están del lado de los vecinos afectados por el fuego y de trabajar, de forma conjunta, para evitar que catástrofes como la de la Paramera y la Culebra se repitan año tras año en Castilla y León", han zanjado.

Sigue los temas que te interesan