El presidente de Por Ávila se ampara en la libertad de expresión ante la denuncia del PP

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, considera que la demanda interpuesta desde el PP contra su persona "sobrepasa el ámbito político en el que se desarrollaron mis manifestaciones", e insiste en que "en ningún momento falté a la verdad en mis declaraciones", ya que "es verdad que hay candidatos que han sido cesados de sus puestos institucionales orgánicos", y "también es verdad que si eres cesado tienes potestad para pedir el paro y que si dimites no puedes solicitar dicha prestación".

El presidente de Por Ávila quiere aclarar que "tras dichas declaraciones, la formación política demandante puso en mi boca por medio de una nota de prensa palabras entrecomilladas que jamás pronuncié, tergiversando mi manifestación. Es totalmente falso, y yo jamás hice las manifestaciones que se me atribuyen desde el PP de que el ex delegado territorial fue cesado y no dimitió para poder cobrar el paro. Eso yo no lo dije".

Budiño recalca que "mis declaraciones se engloban en un contexto político en el que prevalecerá siempre el derecho de la libertad de expresión y, en todo caso, se refieren a personas que por su cargo o profesión revisten notoriedad pública, amparándose nuevamente en el derecho a la libertad de expresión".

Ataques personales

El máximo dirigente de la formación amarilla recuerda que "han sido muchos los ataques personales que los miembros de Por Ávila hemos recibido desde que los abulenses nos dieron su confianza y jamás habríamos pensado en exceder el límite que con esta demanda hacia mi persona se sobrepasa al estar todo enmarcado en el contexto político", para concluir asegurando que "yo entré en política con la verdad por delante y nada ni nadie me hará jamás modificar mi conducta. Lo haré sin miedos, sin complejos y ajeno a cualquier acción que persiga amedrentar mi ejercicio político".

