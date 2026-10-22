Miriam Andrés cuestiona la paridad de las listas del PSOE como ha dicho Torró: “De 9 provincias, 7 son hombres"

Miriam Andrés vuelve a la carga. La alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE en la provincia ha reabierto la polémica por los cambios introducidos en las listas socialistas al Congreso y al Senado.

Esta vez lo ha hecho cuestionando los argumentos de la dirección federal para justificar las modificaciones.

Andrés pone en duda que la paridad sea el motivo que explique la decisión adoptada en Palencia y recurre a la ironía para evidenciar su desacuerdo con las explicaciones ofrecidas por la dirección nacional del partido.

“De las nueve provincias de Castilla y León, siete son encabezadas por hombres al Congreso y cuatro por hombres al Senado. Pero la paridad se cumple por el cambio de la lista de Palencia”, ha escrito Andrés en su perfil de X.

En respuesta a las declaraciones de Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, que ha defendido la apuesta del partido por la igualdad en la composición de sus candidaturas.

La dirigente socialista palentina ha acompañado su mensaje con un gif en el que se puede leer: “¿Pero qué me estás ‘contanier’?”.

De las 9 provincias de CyL, 7 son encabezadas por hombres al Congreso y 4 por hombres al Senado y Congreso. Pero la paridad se cumple por el cambio de la lista de Palencia. https://t.co/NzUcNgonPM — Miriam Andrés (@mndres) October 22, 2026

Una reacción que refleja el malestar de Andrés con los argumentos utilizados para explicar una decisión que ha provocado un profundo desacuerdo entre la dirección provincial y los órganos federales del PSOE.

La polémica se remonta a la elaboración de las candidaturas socialistas por Palencia.

La militancia provincial eligió a Álvaro Bilbao como cabeza de lista al Congreso, pero el Comité Federal optó finalmente por situar en un puesto de salida a Mari Luz Martínez Seijo.

La decisión dejó en segundo plano el resultado de la votación de las bases y desencadenó una reacción de rechazo entre los integrantes de la candidatura elegida inicialmente.

Como consecuencia, toda la lista renunció en bloque, en una protesta que evidenció la fractura abierta entre la voluntad expresada por la militancia palentina y la decisión de la dirección federal.

Miriam Andrés no tardó entonces en expresar públicamente su malestar y criticó que se hubiera pasado “por el forro” la decisión de los afiliados de la provincia.

Ahora, la alcaldesa vuelve a intervenir para cuestionar uno de los argumentos esgrimidos por la dirección socialista.

La explicación de la paridad, defendida por Torró para justificar los cambios en Palencia y en otras circunscripciones, no convence a Andrés, que contrapone ese razonamiento con la distribución de las candidaturas en el conjunto de Castilla y León.

Con esta nueva intervención, queda claro que Miriam Andrés no se ha creído las versiones ofrecidas desde Ferraz.