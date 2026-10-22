Entra en vigor el 12 de diciembre: Renfe elimina la reserva de asiento y el suplemento por bici y mascota

Renfe implantará a partir del próximo 12 de diciembre un nuevo sistema de viaje sin reserva previa de asiento en varias líneas de Media Distancia y Regionales que atraviesan Castilla y León.

La medida permitirá a los usuarios acceder a estos trenes sin necesidad de disponer de una plaza numerada y busca agilizar tanto la compra de billetes como el acceso a los servicios ferroviarios.

El cambio tendrá especial incidencia en las conexiones ferroviarias de la Comunidad.

En concreto, afectará a la línea Salamanca-Valladolid-Palencia y al corredor que conecta Burgos con Vitoria, Pamplona y Zaragoza, dos de las relaciones incluidas por Renfe en este nuevo modelo de funcionamiento.

La compañía pretende adaptar estos servicios a las necesidades de movilidad cotidiana de los viajeros, con un sistema más flexible que permita simplificar los desplazamientos.

Según explica Renfe, la iniciativa forma parte de su estrategia para modernizar y homogeneizar la oferta de Media Distancia y Regionales.

Entre las relaciones ferroviarias incluidas en el nuevo sistema figura la conexión Salamanca-Valladolid-Palencia, que permitirá viajar sin reserva previa de asiento desde el 12 de diciembre.

También se incorporará el corredor Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza, una relación que conecta varias comunidades autónomas y que se verá afectada por la misma modificación.

Con este modelo, los usuarios ya no necesitarán disponer de un asiento numerado para utilizar los servicios incluidos en la iniciativa.

Renfe busca así reducir los trámites asociados al viaje y facilitar el uso habitual del tren, especialmente en los desplazamientos que responden a necesidades cotidianas.

La compañía señala que este sistema responde a las preferencias trasladadas por los usuarios de Media Distancia y Regionales, que demandan una mayor flexibilidad para organizar sus trayectos.

Renfe eliminará los suplementos

La modificación del sistema de acceso a los trenes llegará acompañada de otras ventajas para los viajeros.

Entre ellas, destaca la eliminación del suplemento que hasta ahora se aplicaba al transporte de bicicletas completas, sin necesidad de desmontarlas.

Asimismo, Renfe suprimirá el suplemento para viajar con mascotas de hasta 10 kilos en transportín y perros de hasta 40 kilos en los servicios incluidos en la medida.

La compañía ya ha comenzado a aplicar la eliminación de este cargo para las mascotas en las tarifas T1, destinadas a desplazamientos con más paradas y, por tanto, mayor duración.

La previsión es extender esta ventaja al resto de los servicios afectados durante las próximas semanas.

Estas modificaciones buscan hacer más accesible el transporte ferroviario y facilitar que los viajeros puedan desplazarse con bicicletas y animales de compañía sin asumir los suplementos mencionados.

Un nuevo modelo

La implantación de este sistema se enmarca en el plan de Renfe para modernizar los servicios de Media Distancia y Regionales y homogeneizar sus condiciones de uso.

La empresa pretende ofrecer un proceso de compra y acceso más ágil, mejorar la experiencia de viaje y adaptar su oferta a las necesidades de movilidad de los usuarios.

Además de las conexiones de Castilla y León, el nuevo modelo se extenderá a otros corredores ferroviarios de Galicia, la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura.

En Galicia, afectará a las relaciones A Coruña-Vigo y A Coruña-Ferrol; en la Comunidad Valenciana y Murcia, a la conexión Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena. En Extremadura, se aplicará a los servicios Cáceres-Valencia de Alcántara, Badajoz-Villanueva de la Serena y Mérida-Zafra.

La entrada en vigor está prevista para el 12 de diciembre, fecha a partir de la cual los viajeros de las relaciones incluidas podrán utilizar el nuevo sistema sin reserva previa de asiento.