Efectivos de la UME reciben adiestramiento en la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, en septiembre de 2022 Archivo

Castilla y León se prepara ante posibles crisis radiológicas: refuerza su respuesta con un nuevo plan de actuación

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en la Comunidad, con el objetivo de proteger a la población ante eventuales riesgos de exposición en caso de emergencia radiológica en el territorio.

De este modo, el documento se asienta en la prevención ante diferentes y posibles causas desde su nivel de menor riesgo.

Entre ellas, la presencia de fuentes radioactivas peligrosas fuera de control, el uso indebido de material radiactivo en instalaciones, bien nucleares, bien en la que se trabaje con este tipo de elementos o la exposición o contaminación accidental tanto de la población general como, de manera específica, de trabajadores.

Dentro de esta casuística también pueden estar las consecuencias del uso o tráfico ilícito de material radioactivo o de los accidentes de mayor envergadura.

Mediante este Plan, el Gobierno autonómico establece el esquema de organización y coordinación entre las administraciones competentes en materia de intervención ante una emergencia radiológica.

De hecho, los destinatarios del texto en el trámite de audiencia han sido la Federación Regional de Municipios y Provincias y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y aquellos en cuyo término haya alguna instalación de estas características.

También las delegaciones territoriales de la Junta, la Delegación del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Una respuesta eficaz

Además, se instituyen y desarrollan los procedimientos de actuación y los medios y recursos necesarios para una respuesta eficaz, estos últimos, titularidad bien de la Comunidad bien de otras administraciones y entidades públicas o privadas.

El nuevo Plan dispone la estructura organizativa, a cuya cabeza se encuentra la Dirección de dicho Plan, un comité asesor, un gabinete de información, el Centro de coordinación operativa integrado —Cecopi—, el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 y el Centro Coordinador de Emergencias.

Y también el armazón operativo, que cuenta con un puesto de mando avanzado y con los diversos grupos de acción que cubre todos los flancos.

Entre ellos, intervención, seguridad, sanidad, logística, grupo técnico, asistencia social, asistencia psicológica y el grupo radiológico, así como el sistema de coordinación con otros grupos o la fórmula de participación del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.

Las medidas básicas de actuación escalan de mayor a menor en cuanto a posible contacto con el material peligroso: protección de la población general, del personal de intervención, de las zonas de actuación, de los bienes materiales y del medio ambiente, además de las correspondientes medidas de recuperación del territorio.

Por último, se establece el sistema de vigilancia radiológico, integrado por la Red de Alerta a la Radioactividad, la Red de Vigilancia Radiológica Ambiental, la Red de Estaciones Automáticas y la Red de Estaciones de Muestreo.