El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto en la Plaza Mayor de Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

Abascal vuelve a Castilla y León la próxima semana en plena ola de altercados contra Vox: tres actos con un gran mitin

Santiago Abascal intensifica su agenda en Castilla y León.

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno regresará a la comunidad durante la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con tres nuevos actos políticos en Zamora, Valladolid y Ávila.

Una ronda de visitas con la que el partido busca reforzar la presencia de sus candidatos en una comunidad clave para sus aspiraciones electorales.

Lo hace en plena ola de ataques contra su formación. Algo que ha sido denunciado esta mañana en Burgos tras los graves altercados registrados ayer en La Coruña.

Estos derivaron en una auténtica batalla campal tras una protesta antifascista contra un acto de su formación, que finalizó con dos detenidos y al menos 15 heridos.

Las nuevas citas se suman a las que Abascal ha protagonizado esta semana en Ponferrada, en la provincia de León, y en Burgos, además de su visita de esta tarde a Segovia.

De esta forma, el líder nacional de Vox habrá recorrido cinco provincias castellanas y leonesas en apenas dos semanas, mientras que todavía tendrá pendientes Palencia, Salamanca y Soria.

La primera parada de esta nueva ronda será Zamora, donde Abascal participará en un acto político para respaldar al cabeza de lista de Vox al Congreso, el exprocurador Miguel Suárez Arca.

La visita servirá para dar visibilidad a la candidatura zamorana en una campaña en la que el partido aspira a consolidar su implantación territorial.

Valladolid, una cita clave

Un día después, el foco se trasladará a Valladolid. Vox ha reservado el Pabellón 3 de la Feria de Valladolid para celebrar un mitin a partir de las 19.00 horas.

La cita tendrá un significado especial para la formación, que aspira a conservar el diputado que consiguió en esta circunscripción en las elecciones generales de julio de 2023.

Para intentar repetir ese resultado, el partido vuelve a confiar en Pablo Sáez como número uno de su candidatura al Congreso.

Su presencia al frente de la lista sitúa a Valladolid entre las plazas en las que Vox buscará mantener su representación parlamentaria en los próximos comicios.

Ávila cerrará la ronda

La tercera parada llegará el jueves 29 de octubre. Abascal acudirá a Ávila, donde intervendrá a las 19.00 horas en un acto político en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte.

En esta provincia, Vox ha elegido como cabeza de lista al Congreso a Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior.

Con este recorrido, el presidente de Vox refuerza su presencia en Castilla y León en el tramo previo a la campaña electoral. La sucesión de actos permitirá al líder nacional acompañar a sus candidatos en distintas provincias y poner el foco en los objetivos electorales de la formación.

En las elecciones de julio de 2023, el partido obtuvo un único diputado en Castilla y León, por la provincia de Valladolid.

El balance contrasta con el de los comicios de noviembre de 2019, cuando la formación consiguió seis representantes en el Congreso por Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.