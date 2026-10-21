La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de este martes Leticia Pérez ICAL

Las Cortes exigen al Gobierno de Sánchez avances en el ferrocarril y un "trato justo" en energía para Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de este miércoles dos proposiciones no de ley del Grupo Popular que instan a la Junta a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez actuaciones concretas y prioritarias en materia ferroviaria y energética.

Ambas iniciativas buscan mejorar la conectividad y aprovechar el liderazgo energético de la Comunidad.

En el ámbito ferroviario, las Cortes piden al Ministerio de Transportes un inventario actualizado de la situación de las infraestructuras de titularidad estatal en Castilla y León, junto con los calendarios previstos de licitación, adjudicación e inicio de obras.

Entre las actuaciones prioritarias destacan la alta velocidad Burgos-Miranda-Vitoria y su conexión con Francia, la electrificación Salamanca-Fuentes de Oñoro, las mejoras en las líneas Salamanca-Medina del Campo, Madrid-Ávila-Medina del Campo y Soria-Torralba.

Además, la doble vía en Palencia-León y Medina del Campo-Zamora-Ourense, y el impulso de la alta velocidad Portugal-Madrid a través de la Comunidad.

Recuperación de paradas

La resolución también reclama la recuperación de las paradas del AVE Galicia-Madrid en Segovia, Medina del Campo, Zamora y Puebla de Sanabria; el mantenimiento y mejora de servicios en municipios rurales; el incremento de frecuencias y plazas y la renovación de los trenes de vía estrecha.

Y reivindica más frecuencias en la relación Salamanca-Madrid; un tren madrugador Zamora-Madrid; y la recuperación de servicios como los Trenhotel o la lanzadera Soria-Calatayud.

Además, se solicita la aprobación del Plan Director del Corredor Atlántico específico para Castilla y León, la reapertura de la Ruta de la Plata (eje Plasencia-Salamanca-Zamora-Benavente-Astorga), del Madrid-Aranda de Duero-Burgos y de la línea Soria-Castejón.

Así como la declaración de Obligación de Servicio Público de los corredores de altas prestaciones para que puedan acogerse a la bonificación del 25% que aplica la Junta en los títulos multiviaje Avant.

Un "trato justo" en energía

En materia energética, las Cortes exigen un trato justo que reconozca que Castilla y León produce el doble de la energía eléctrica que consume y lidera el excedente renovable nacional (con un 95% de generación ya renovable).

La saturación de las redes de transporte y distribución está frenando proyectos industriales valorados en más de 15.000 millones de euros en las nueve provincias, vinculados a hidrógeno, metanol, almacenamiento energético o centros de datos.

Por ello se reclama la aprobación inmediata de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030, incorporando los refuerzos solicitados por la Comunidad, y que el Ministerio de Transición Ecológica haga pública la relación de compromisos asumidos con Castilla y León, su grado de cumplimiento y las actuaciones pendientes.

El objetivo es que la energía generada en la región beneficie a su industria, atraiga inversiones y contribuya a fijar población, en lugar de exportarse sin retorno suficiente para el territorio.

Con estas dos resoluciones, las Cortes ponen el acento en la necesidad de planificación, calendarios claros y un mayor aprovechamiento de la posición estratégica de Castilla y León tanto en las comunicaciones ferroviarias como en la transición energética.