El presidente del Gobierno Pedro Sánchez; el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el ministro de Movilidad Sostenible Óscar Puente y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en el acto de final de campaña en Valladolid en una imagen de archivo. Miriam Chacón / ICAL.

Sánchez vuelve a su talismán de Valladolid rodeado de los pesos pesados del PSOECyL pero sin ZP: habrá protesta en la entrada

Valladolid vuelve a medir este lunes el carisma y el tirón de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno regresa a la Cúpula del Milenio, un escenario cargado de simbolismo para el PSOE, para abrir una nueva semana de precampaña electoral.

Y lo hace después de su ya famoso mitin de Fuenlabrada donde proclamó a los cuatro vientos su amor por Begoña Gómez, su mujer imputada.

Pero esta vez, frente al recinto que los socialistas consideran talismán, habrá también una convocatoria para expresar el rechazo a su presencia.

La ciudad se prepara así para una tarde de consignas enfrentadas, con el mitin socialista por un lado y la protesta anunciada por la Asociación Patriam por otro.

La cita tiene algo de regreso a casa para Sánchez, al menos en términos políticos.

La Cúpula del Milenio fue el lugar donde inició su camino de vuelta al liderazgo del PSOE, una historia que los socialistas han convertido en parte de su relato político.

Desde entonces, cada visita del presidente a este espacio ha servido para reivindicar la capacidad de convocatoria del partido en Valladolid, con aforos desbordados

Es cierto que el recinto es para 1.250 personas sentadas o un máximo de 2.500 personas de pie, y una movilización que, en anteriores ocasiones, llegó a extenderse por el exterior del edificio.

Este lunes, 19 de octubre, Sánchez volverá a ese escenario apenas diez días después de arrancar la precampaña en Sevilla y una semana después de su paso por Ponferrada.

Será su segundo acto en Castilla y León en este periodo y una nueva oportunidad para proyectar la imagen de un PSOE movilizado en una comunidad decisiva para sus aspiraciones electorales.

Sánchez no estará solo, el presidente estará acompañado por Carlos Martínez, líder de los socialistas en Castilla y León, y por los dos ministros vallisoletanos del Gobierno: Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, y Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Ambos encabezan la candidatura socialista por Valladolid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en una provincia que reparte cinco escaños, el mayor número de la Comunidad.

Eso sí, no estará José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque Sánchez anunció que contaría con él, de momento no ha estado presente. El pasado 13 de marzo sí estuvo aquí durante el acto de fin de campaña de las elecciones autonómicas.

Bajo el lema ‘La Fuerza de la Gente’, el mitin comenzará a las 18.00 horas. Antes, sin embargo, el entorno de la Cúpula tendrá otra cita.

Patriam ha convocado una concentración a las 17.30 horas en la avenida Miguel Ángel Blanco, número 2, justo enfrente del recinto, para protestar contra la presencia del presidente del Gobierno.

La asociación apela a la movilización de la sociedad civil y expresa su intención de trasladar públicamente su rechazo a Sánchez.

La distancia entre ambas convocatorias será de apenas unos metros y de media hora en el reloj.