Pollán, sobre el 'Begoña te quiero' de Pedro Sánchez: “El Maduro español no tiene límites, lo peor está por llegar”

Carlos Pollán, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León, ha cargado contra Pedro Sánchez tras las imágenes protagonizadas por el presidente del Gobierno durante el mitin celebrado este sábado en Fuenlabrada (Madrid).

El dirigente de Vox ha aprovechado la declaración de amor del líder socialista a su mujer, Begoña Gómez, y los momentos de baile durante el acto para lanzar una dura advertencia sobre el futuro político del país.

“Esta es la España que nos espera después del “Begoña te quiero”, ha escrito Pollán en un mensaje en redes sociales, en el que sostiene que “lo peor de Sánchez está por llegar”.

El dirigente autonómico establece además un paralelismo con la situación política de Francia y alerta de que España podría afrontar un escenario similar si no se produce una reacción política. “El Maduro español no tiene límites”, concluye en su publicación.

Esta es la España que nos espera después del “Begoña te quiero”. Lo peor de Sánchez está por llegar, en Francia tenemos el ejemplo de lo que puede pasar en un futuro no muy lejano si no ponemos remedio ya. El Maduro español no tiene límites… https://t.co/R57lKQQRYv — Carlos Pollán Fernández (@CarlosPollan) October 17, 2026

Las palabras de Pollán se producen después de que Sánchez protagonizara uno de los momentos más personales del mitin socialista del sábado, celebrado tras el Comité Federal del PSOE.

Alli el presidente fue ratificado como candidato a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo también habló sobre ello este sábado en Palencia, donde afirmó que cada vez que hay una muestra de amor en público “se crea una cloaca”.