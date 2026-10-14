El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en Bruselas. Bernal Revert.

La Junta reclama en Bruselas más peso de las regiones en la gestión de los fondos europeos para el periodo 2028-2034

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reclamado en Bruselas un mayor protagonismo de las regiones en la definición y aplicación de las políticas europeas.

Especialmente en la gestión de los fondos comunitarios del próximo marco financiero plurianual, que abarcará el periodo 2028-2034.

Suárez-Quiñones ha defendido esta posición durante su participación en una sesión del proyecto europeo SYNERGY, celebrada en el marco de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2026.

El encuentro ha abordado la relación entre innovación, financiación y políticas regionales, así como la necesidad de adaptar las medidas europeas a las características y necesidades de cada territorio.

El consejero ha puesto el foco en la importancia de que las comunidades autónomas tengan una mayor capacidad de intervención en el diseño y la aplicación de estas políticas, con el objetivo de que los instrumentos de financiación respondan mejor a las necesidades reales de las empresas, los centros de investigación y las universidades.

Castilla y León, ante el reto de impulsar la innovación

Durante su intervención, Suárez-Quiñones ha destacado el potencial de Castilla y León para generar actividad económica y empleo a través de la innovación.

Como ejemplo de las capacidades de la comunidad, ha señalado su ecosistema educativo, en el que ha destacado la presencia de 21 campus universitarios.

El titular de Industria ha subrayado la relación entre las universidades, los centros tecnológicos, las empresas y las instituciones como una pieza clave para desarrollar capacidades científicas, tecnológicas e industriales. Esta cooperación, ha expuesto, permite trasladar los avances de la investigación al mercado y favorecer la creación de valor añadido en la comunidad.

La sesión también ha analizado las diferencias entre regiones en sus necesidades de innovación y en los instrumentos financieros que precisan. El objetivo es que las políticas públicas tengan en cuenta las particularidades de cada territorio, en lugar de aplicar soluciones que no siempre se ajustan a sus circunstancias.

La financiación europea, clave para las empresas

Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de mejorar la coordinación entre la financiación, las políticas industriales y los agentes regionales.

El encuentro ha tratado cuestiones como la formación, la captación de talento, la conexión entre investigación y mercado y la cooperación entre regiones europeas para afrontar los retos tecnológicos e industriales.

La reunión se enmarca en el proyecto SYNERGY, cuyo informe transnacional estudia cómo mejorar la coordinación entre los instrumentos de financiación y las políticas de innovación.

El trabajo presta especial atención a la aplicación práctica de las estrategias y al apoyo que reciben las empresas en las distintas fases de sus procesos de innovación.