El IPC y la vivienda desbordan la negociación colectiva: “La huelga general debe desbloquear la situación”

CCOO denuncia que más de la mitad de los convenios colectivos autonómicos pendientes para 2026 siguen sin firma y los que se han suscrito con efectos económicos este año, presentan subidas salariales medias hasta septiembre que no llegan al tres por ciento.

Todo, cuando la inflación ya roza el cinco por ciento (4,9 por ciento en el indicador adelantado), lo que supone una importante pérdida de poder adquisitivo para miles de ciudadanos, a lo que se suma además el desmesurado crecimiento del precio de la vivienda.

Y es que sindicatos y patronal de Castilla y León habían cerrado a fecha 8 de octubre un total de 47 convenios colectivos de sector autonómicos, de un total a negociar este año de 106, con 75.942 trabajadores afectados, de los 200.639 pendientes de sus condiciones salariales, lo que supone que solo concluyeron las negociaciones en el 44,34 por ciento, con 59 pendientes para 124.697 empleados.

En concreto, las organizaciones representativas de los trabajadores y los empresarios tenían sobre la mesa a fecha 1 de enero 37 convenios pendientes de otros años y 69 con fin de vigencia en 2025, de los que se habían pactado el 8 de octubre, 24 y 23, en cada caso. Eso quiere decir que quedan pendientes aún 14 arrastrados de ejercicios anteriores y 45 que caducaban el año anterior, como recoge Ical.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, denunció que “los empresarios dilatan el proceso, para ver si vienen mejores tiempos para sus intereses”, y trasladó que esperan que la huelga general del 11 de noviembre “desbloquee la situación” y se avengan a negociar con retribuciones que permitan a las familias el acceso a una vivienda de forma “asequible” y calidad de vida.

Fraile precisó que la subida media en convenio está en la Comunidad, en el 2,99 por ciento en septiembre, con un 3,21 por ciento los cerrados este año, pero ese dato supone que “se están desbordando las subidas salariales con el IPC”. Asimismo, cargó contra la patronal porque el ritmo de la negociación “no es el adecuado, con muchas mesas bloqueadas”.

Una situación que no es nueva, como indicó el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de CCOO en Castilla y León, quien remarcó que llevan meses alertando del problema económico que se está generando para miles de familias, por lo que, recordó, ya tenían previsto un otoño caliente de movilizaciones frente al “bloqueo” y la “cicatería” de la patronal empresarial, que ahora esperan que atenderá sus reivindicaciones con la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

Fraile defendió que las movilizaciones que habían venido anunciando se concretan ahora en una huelga general, que “debe permitir desbloquear la negociación colectiva” para “subir los salarios, reducir la jornada laboral y avanzar en la seguridad y salud de los trabajadores, acabando con la precariedad”. “Ahora se dan las circunstancias para esa movilización, pero lo venimos planteado desde hace tiempo”, abundó.

“No tengo dudas de que está totalmente justificada la huelga general”, sentenció a Ical, para insistir en que ya tenían previsto “movilizaciones generalizadas” que ahora derivan en la huelga general anunciada para conseguir medidas de acceso a la vivienda, con salarios que lo permitan, junto a mejoras de jornada y en las condiciones laborales, y dar carpetazo a la precarización. “Trabajamos para vivir, no para perder la vida”, resumió.

“Evidentemente hay una huelga general entre otras cosas porque los precios están desbordando las subidas salariales de los convenios colectivos registrados en la Comunidad hasta septiembre”, repitió, para cargar contra la patronal CEOE, por negarse a firmar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, para el que los sindicatos han puesto sobre la mesa subidas de entre el cuatro y el siete por ciento, dependiendo de los sectores y sus salarios.

Fernando Fraile indicó que se podrán lograr avances “en la medida en que se firmen acuerdos que garanticen el poder adquisitivo” y manifestó que si los empresarios no quieren reactivar las mesas con la firma del nuevo AENC, “lo harán con las movilizaciones”, que serán generales y centradas en determinados procesos de negociación colectiva.

El responsable sindical denunció que el proceso inflacionista no solo se explica por la energía, sino que “tiene mucho que ver con los márgenes empresariales, que siguen en niveles históricamente altos”. Así, sentenció que “hay margen para que se produzca un reparto de la riqueza y que los salarios participen del crecimiento y los beneficios que generamos en las empresas los trabajadores”.

Fraile indicó que a esto se el incremento de los precios de la vivienda, que “no están incluidos en el IPC”, dijo, y que se disparan un 12 por ciento en el último año para adquirir una en propiedad; mientras que los alquileres, apuntó, se encarecieron un 23 por ciento en cuatro años. “Esto tiene un impacto muy negativo sobre la economía de los hogares y está lastrando a las familias”, resumió.

Por último, exigió al Gobierno que “más allá de las bonificaciones” a los carburantes intervenga los precios del mercado, para poder contener la inflación y “proteger así a las familias” y las economías de los hogares, porque los empresarios se “están llenando los bolsillos trasladando todas las subidas a los precios, sin asumir nada”.