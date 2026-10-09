El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, informa sobre la precampaña de las elecciones generales. Miriam Chacón / ICAL.

El PSOECyL promete "arropar como nunca" a Pedro Sánchez y se fija el objetivo de superar los 12 diputados en el 29-N

El PSOE de Castilla y León quiere convertir la Comunidad en uno de los principales puntos de apoyo de Pedro Sánchez en la precampaña de las próximas elecciones generales del 29-N.

El secretario de Organización autonómico, Daniel de la Rosa, aseguró que los socialistas castellanos y leoneses arroparán al presidente del Gobierno “como nunca”.

También avanzó una campaña marcada por la movilización del voto progresista, la presencia en las calles y el contacto directo con los ciudadanos.

“En Castilla y León el PSOE está fuerte. Le vamos a arropar como nunca y vamos a arrancar con más fuerza que nunca”, afirmó De la Rosa, que defendió el peso de la Comunidad dentro de la estrategia nacional del partido y vinculó la elección de Castilla y León para el inicio de la precampaña, en Ponferrada, con los resultados obtenidos por los socialistas en las últimas citas electorales.

"Que Pedro Sánchez haya elegido venir a Castilla y León no es casualidad", insistió el dirigente socialista, que recordó que la Comunidad ha sido la única, entre las últimas elecciones autonómicas celebradas desde los comicios generales de 2023.

En la que el PSOE ha superado el 30 por ciento de los votos. De la Rosa atribuyó ese resultado al trabajo del partido en la Comunidad y al liderazgo de Carlos Martínez.

El responsable de Organización destacó también que los socialistas mejoraron en más de 14.000 votos sus resultados respecto a la anterior cita electoral a la que hizo referencia, un dato que, a su juicio, demuestra la capacidad del PSOE autonómico para ampliar su respaldo electoral.

Con ese argumento, defendió que Castilla y León puede desempeñar un papel relevante en el nuevo ciclo electoral y en la estrategia de los socialistas para las generales.

El objetivo

De la Rosa situó la meta electoral del PSOE en Castilla y León en alcanzar al menos los 12 diputados, con la intención de superar los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2023. “El objetivo en Castilla y León es ganarle aquí, no solo en España, también aquí”, sostuvo.

Para alcanzar esa cifra, el dirigente socialista señaló que la prioridad será movilizar al electorado progresista y evitar que quienes comparten las ideas del partido se queden en casa el día de las elecciones.

“Ningún español ni española con derecho a voto que comparta las ideas del progresismo se puede quedar en casa el próximo 29 de noviembre", reclamó.

De la Rosa vinculó esa movilización con las posibilidades de los socialistas de revalidar el Gobierno de coalición.

“Si sacamos a la mayoría social, vamos a ganar. Y vamos a reeditar un Gobierno de progreso”, afirmó, en un mensaje con el que apeló a la participación de su electorado y a la implicación de las estructuras locales del partido.

El secretario de Organización aseguró que los socialistas castellanos y leoneses “van a echar el resto” durante la campaña y defendió una estrategia basada en la proximidad.

“Lo vamos a hacer de la única manera que sabemos: desde la proximidad, desde lo más cercano, apelando a la confianza de los vecinos”, explicó.

En esa línea, avanzó una campaña intensa, con presencia tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, aunque situó el contacto personal como uno de los ejes principales de la actividad electoral.

Vamos a hacer una campaña muy intensa, con mucha presencia social, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, pero sobre todo desde el tú a tú”, señaló.

El dirigente socialista también reivindicó la disposición del partido a confrontar sus propuestas con las de sus adversarios. “Les vamos a hacer frente y sin huir del debate”, aseguró, en referencia a una campaña en la que el PSOE pretende combinar la movilización de sus bases con la búsqueda de apoyos entre los ciudadanos.

Las primeras candidaturas empiezan a tomar forma

Mientras el partido prepara su despliegue electoral, el proceso para elegir a los cabezas de lista al Congreso por las nueve provincias de Castilla y León ya está en marcha.

De la Rosa confirmó que la ex portavoz nacional del PSOE Esther Peña se postulará para encabezar la candidatura por Burgos, mientras que el secretario general provincial de Salamanca, David Serrada, hará lo propio en su circunscripción.

Ambos nombres se suman al del ministro de Transportes y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, que manifestó su intención de repetir como candidato al Congreso por la provincia vallisoletana.

Según explicó De la Rosa, las agrupaciones municipales tienen hasta el próximo 13 de octubre para celebrar sus asambleas y proponer candidatos en listas abiertas, que posteriormente deberán someterse a votación dentro del proceso orgánico del partido.