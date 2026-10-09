Castilla y León reconoce por primera vez la tutoría docente: pagará hasta 60 euros al mes a los profesores que sean tutores

Los profesores de Castilla y León que ejerzan labores de tutoría comenzarán a recibir un complemento salarial de 20 euros mensuales, una cantidad que aumentará progresivamente hasta alcanzar los 60 euros en el curso 2028-2029.

Esta es una de las principales medidas del acuerdo que los sindicatos CSIF, ANPE y STECyL-i formalizan este viernes con la Consejería de Educación, junto con la reducción de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años.

Las tres organizaciones sindicales, que representan conjuntamente al 73,5% de la Mesa Sectorial de Educación, culminan así la tramitación de un acuerdo alcanzado en septiembre de 2025 y cuyas medidas, según aseguran, están en aplicación efectiva desde el pasado 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027.

Tras meses de reivindicaciones para cerrar el procedimiento administrativo, los sindicatos reclaman ahora a la Junta la publicación inmediata del acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

Un complemento para todos los tutores

El reconocimiento económico de la función tutorial se implantará de forma progresiva durante los próximos tres cursos. La medida beneficiará a todo el profesorado que desempeñe esta labor, tanto funcionarios de carrera como interinos y docentes en prácticas.

El complemento será de 20 euros mensuales durante el curso 2026-2027, subirá a 40 euros en 2027-2028 y llegará a los 60 euros al mes en 2028-2029.

La segunda gran medida afecta a los profesores mayores de 55 años que acumulen al menos 15 años de servicio en la enseñanza pública. El acuerdo establece un calendario de aplicación en tres fases para reducir su carga lectiva hasta un máximo de tres horas o periodos semanales.

Una vez completado el proceso, la jornada lectiva de referencia quedará fijada en 21 horas para el Cuerpo de Maestros y en 14 periodos lectivos para los docentes de Secundaria y del resto de cuerpos.

Según destacan CSIF, ANPE y STECyL-i, la reducción se aplicará de oficio, sin necesidad de que los profesores asuman trámites burocráticos adicionales.

También aseguran que la medida contará con la dotación de personal necesaria y que no estará condicionada a la realización de otras tareas o contraprestaciones.

Vigilancia en las nueve provincias

Los sindicatos advierten de que seguirán de cerca la aplicación del acuerdo en las nueve provincias de Castilla y León para evitar diferencias de criterio entre centros educativos.

Por ello, reclaman a la Consejería de Educación instrucciones claras y homogéneas para todas las direcciones provinciales, de manera que las mejoras se desarrollen en las mismas condiciones en toda la Comunidad.

Las organizaciones también prevén mantener el seguimiento del acuerdo a través de la comisión correspondiente, con el objetivo de corregir posibles problemas durante su puesta en práctica.

La firma del acuerdo no cierra, sin embargo, las negociaciones sobre el conjunto de compromisos alcanzados en septiembre de 2025. CSIF, ANPE y STECyL-i exigen que se convoque de inmediato la comisión de seguimiento para abordar las cuestiones que siguen pendientes.

Entre ellas figuran la reducción de la burocracia que soportan los docentes, el refuerzo de los recursos personales y materiales para atender a la diversidad del alumnado y la ampliación de las plantillas de Personal de Administración y Servicios en los centros.

Los sindicatos también reclaman actualizar y mejorar los permisos y licencias del profesorado, así como renovar las herramientas informáticas que utilizan los centros educativos.

Las tres organizaciones consideran que el acuerdo supone un avance en las condiciones laborales y salariales de la enseñanza pública, aunque insisten en que todavía quedan compromisos por desarrollar para mejorar tanto el trabajo diario de los docentes como la calidad de la educación en Castilla y León.