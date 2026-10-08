Los miembros del comité de campaña del PP Ester Muñoz, José Ángel Alonso, Isabel Blanco y Eduardo Carazo, en un montaje de EL ESPAÑOL EE

Feijóo da peso a Castilla y León en la campaña de las elecciones generales: Alonso, Blanco y Carazo se suman a Ester Muñoz

Castilla y León tendrá un peso destacado en la campaña del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La Junta Directiva Nacional, reunida este jueves en Madrid bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el comité de campaña con cuatro castellanos y leoneses en el organigrama: Ester Muñoz, José Ángel Alonso, Eduardo Carazo e Isabel Blanco.

Ester Muñoz, hasta ahora portavoz del Grupo Popular en el Congreso, será una de las portavoces de campaña, junto a Borja Sémper. El senador y alcalde de Villalón de Campos (Valladolid), José Ángel Alonso, ha sido designado responsable adjunto de Organización Territorial.

El diputado vallisoletano Eduardo Carazo coordinará a los líderes nacionales, y la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, será la representante autonómica en el comité de campaña de la Comunidad.

La dirección de la campaña recaerá en el secretario general del PP, Miguel Tellado, con Marta Varela como adjunta. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, se encargará de la elaboración del programa electoral.