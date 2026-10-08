Los agentes medioambientales de Castilla y León dejarán de hacer guardias el 12 de octubre y amenazan con ir a la huelga

Los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han decidido dejar de cubrir las guardias de incendio a partir del 12 de octubre, cuando termina la época de peligro alto, y no descartan convocar jornadas de huelga si la Junta de Castilla y León no retoma ya la negociación sobre sus condiciones de trabajo.

El aviso se lanzó este miércoles frente al Edificio de Usos Múltiples, en la Plaza del Milenio de Valladolid, en una asamblea de la plataforma conjunta de sindicatos del cuerpo.

Participaron en la misma la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), federada en Uscal.

La Ley de Agentes

Marcelino Arribas, delegado autonómico de CSIF, recordó que la Junta "constantemente está rechazando todas las propuestas".

Su sindicato apuesta por la Proposición de Ley de Agentes Medioambientales, presentada en agosto por el Grupo Mixto y ahora en toma en consideración. Esta norma plantea, entre otras medidas, reestructuración, paso al Grupo B, escuela autonómica de formación y más seguridad.

Una iniciativa similar decayó al acabar la legislatura anterior. Además, la Ley estatal 4/2024 obligaba a adaptar la normativa autonómica antes de noviembre de 2025. "La Junta no ha hecho absolutamente nada", aseguró.

Un decreto "obsoleto"

El calendario convierte el anuncio en algo más que una medida laboral. El día 13 no habrá técnicos ni agentes de guardia como directores de extinción. "El medio natural va a quedar totalmente a la suerte de que no tengamos incendios" advirtió Francisco José Comuñas, delegado de Medio Ambiente de UGT.

El decreto que regula esas guardias es de 2004. "Tiene 22 años, está totalmente obsoleto", afirmaron, y, según denuncian, no sirve para incendios de quinta y sexta generación ni cumple la obligación estatal de mantener un dispositivo permanente.

La decisión de no hacer guardias, ya avanzada en León, se está votando en asambleas provinciales. Solo quedan Valladolid, celebrada hoy, y Soria, mañana. Después habrá una rueda de prensa autonómica en la que se anunciarán las próximas movilizaciones.

Jornadas de huelga

Diego Burgos, delegado de Valladolid de la Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), federado en Uscal, lo resumió así: "Llevamos 11 reuniones para el decreto de guardias, el nuevo reglamento y la nueva ley y no ha salido nada a cabo".

Si no hay respuesta, las movilizaciones "nos llevarán incluso a iniciar jornadas de huelga". Detrás está un bloqueo más amplio.

Leo Hernández, de Comisiones Obreras, apuntó al reglamento de 2002, con más de 25 años en vigor. Genera, dijo, "una inseguridad jurídica brutal", sin jerarquía ni competencias claras, y la Administración no da plazos ni fechas de negociación.

La plantilla agrava el problema. La relación de puestos contempla 1.050 plazas y trabajan en torno a 850, con muchos interinos concentrados en la campaña de incendios.

En Valladolid hay 70 plazas, unos 50 agentes en servicio y solo 38 con plaza en propiedad, insuficientes para cumplir protocolos como el de vigilancia de caza y pesca en pareja.

"Lo único que le preocupa a la Junta es meter interinos para cubrir la época de peligro alto", denunció Burgos. Pasado el 12 de octubre, temen que esas vacantes vuelvan a quedar sin cubrir hasta la siguiente campaña.