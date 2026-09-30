Un coche de una autoescuela. El ESPAÑOL

Entran en vigor el 1 de octubre: ayudas directas de hasta 900 euros para sacarse el carnet de conducir

La Junta de Castilla y León ya ha puesto en marcha las ayudas destinadas a facilitar que los jóvenes de la Comunidad puedan obtener el permiso de conducir de la clase B.

La convocatoria, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), cuenta con una dotación de 4 millones de euros y contempla subvenciones de hasta 900 euros por beneficiario.

El plazo para presentar las solicitudes comienza este miércoles, 1 de octubre de 2026, y permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027.

La ayuda está dirigida a jóvenes de Castilla y León que cumplan una serie de requisitos relacionados con la edad, el empadronamiento, la obtención del permiso y la renta de la unidad de convivencia.

La medida busca facilitar el acceso al carnet de conducir, especialmente entre los jóvenes, y favorecer con ello su movilidad y sus posibilidades de acceso a oportunidades laborales.

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las personas que cumplan los siguientes requisitos:

Tener 18 años como mínimo y tener como máximo 30 años durante 2026.

También residir y estar empadronado en cualquier municipio de Castilla y León.

Acreditar una antigüedad mínima de cinco años de empadronamiento en la Comunidad en el momento de obtener el permiso.

Obtener el permiso de conducción de la clase B entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

Haber realizado íntegramente la formación necesaria en una o varias autoescuelas homologadas con sección abierta en Castilla y León.

Y por último, mantener el empadronamiento en Castilla y León durante al menos tres años ininterrumpidos después de presentar la solicitud.

Por tanto, no basta únicamente con tener la edad requerida y estar empadronado en la Comunidad.

La convocatoria establece también un periodo concreto para obtener el permiso y unas condiciones específicas respecto a la formación y al mantenimiento del empadronamiento.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

La ayuda no tiene una cuantía única para todos los solicitantes. La cantidad que corresponda a cada beneficiario se determinará teniendo en cuenta la renta de la unidad de convivencia y los gastos que hayan sido debidamente justificados.

La cuantía de la subvención se establecerá en función de la renta de la unidad de convivencia y de los gastos debidamente justificados, con cuatro tramos de hasta 900, 750, 600 o 450 euros.

La subvención, por tanto, podrá alcanzar los 900 euros, aunque la cantidad final dependerá de las condiciones económicas de la unidad de convivencia y de los gastos acreditados.

¿Cuándo se puede solicitar?

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 1 de octubre de 2026 y finaliza el 15 de enero de 2027.

La convocatoria establece, además, que el permiso de conducción de clase B debe haberse obtenido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 para poder acceder a esta línea de ayudas.

Esto significa que quienes estén interesados deberán prestar especial atención a las fechas: el periodo para obtener el permiso termina antes de que finalice el plazo para presentar la solicitud.

La Junta de Castilla y León ha dotado esta convocatoria con 4 millones de euros. El objetivo es facilitar a los jóvenes el acceso al permiso de conducción y contribuir a mejorar sus posibilidades de desplazamiento y acceso al mercado laboral.

La convocatoria concreta así la línea de ayudas anunciada por la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, con la finalidad de favorecer la movilidad de los jóvenes y contribuir a la fijación de población en Castilla y León.

¿Y si el carnet se obtiene en 2027?

Los jóvenes que obtengan el permiso de conducir durante 2027 no quedan incluidos en esta convocatoria, que se refiere a los permisos obtenidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

La Junta prevé abrir nuevas convocatorias de ayudas para quienes obtengan el permiso de conducción en 2027.