CCOO y UGT llaman a la huelga al personal de enseñanza pública no universitaria de CyL el 4 de noviembre. CCOOCyL

Convocan una huelga de profesores el 4 de noviembre en la enseñanza pública de Castilla y León: "Nos sobran razones"

Los sindicatos justifican la movilización por el deterioro de las condiciones laborales de los docentes y por el “hastío” que, aseguran, se ha instalado en un sector que consideran al límite de su capacidad.

La convocatoria pone el foco en varios problemas que, según las organizaciones sindicales, se han enquistado en el sistema educativo autonómico.

Entre ellos figuran la saturación de las aulas, la falta de personal administrativo en los centros y el bloqueo de determinadas mejoras retributivas.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León, José Antonio Alegre, ha reclamado abordar con “urgente necesidad” estas deficiencias estructurales.

Entre las principales reivindicaciones sitúa la actualización del complemento autonómico, congelado desde 2006, así como la eliminación de la incompatibilidad entre la carrera profesional y los sexenios.

Los sindicatos consideran esta última cuestión una “anomalía retributiva” que coloca a los docentes de Castilla y León en una situación de desventaja respecto a los de otras comunidades autónomas.

La protesta también reclama una mayor dotación de recursos para los centros educativos. CCOO y UGT exigen infraestructuras adecuadas, medidas para reducir la masificación de las aulas y la incorporación del personal administrativo necesario para descargar al profesorado de parte de la creciente carga burocrática.

A estas demandas se suma el cumplimiento íntegro de los acuerdos alcanzados con la Junta de Castilla y León en septiembre de 2025.

Alegre sostiene que los avances comprometidos se han visto “gravemente comprometidos tras los recientes retrocesos”.

El responsable de CCOO ha cargado además contra la posición mantenida por la Consejería de Educación al referirse a las condiciones laborales de los docentes como “privilegiadas”.

Para Alegre, esta consideración no refleja la situación que, a juicio de los sindicatos, atraviesa el colectivo.