El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa junto a los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en la Jornada ‘La hora del corredor. De mar a mar. El corredor que une al Mediterráneo con el Cantábrico’. Rubén Cacho / ICAL .

Mañueco reclama al Gobierno una planificación "global" para conectar Castilla y León con el Mediterráneo y el Cantábrico

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este martes una planificación “global” de las infraestructuras ferroviarias que permita conectar Castilla y León con el Mediterráneo y el Cantábrico y vertebrar el conjunto del territorio nacional.

Mañueco participó en Teruel en la jornada ‘La Hora del Corredor. De mar a mar. El corredor que une el Mediterráneo con el Cantábrico’, centrada en las oportunidades que esta infraestructura puede generar para las comunidades del interior.

Mañueco defendió que el corredor debe contemplarse dentro de una estrategia más amplia que incluya también otras conexiones ferroviarias, entre ellas el Corredor Atlántico y la recuperación de la línea Soria-Castejón.

“Es muy importante tener una visión global. Este corredor es imprescindible, como otros, como el Atlántico. También tenemos la Ruta de la Plata, porque somos muy grandes”, señaló el presidente de la Junta.

En este sentido, situó a Miranda de Ebro como uno de los puntos estratégicos para Castilla y León, al considerar que puede convertirse en un enlace entre los corredores Atlántico y Cantábrico-Mediterráneo.

“Miranda de Ebro es un punto de unión entre el Mediterráneo y el Atlántico, como también lo tiene la provincia de Soria”, apuntó.

La conexión ferroviaria entre Soria y Castejón ocupó buena parte de su intervención. Mañueco recordó que su recuperación constituye una de las principales reivindicaciones de Castilla y León y defendió la necesidad de avanzar en su desarrollo para mejorar la conexión de la Comunidad con Aragón y el Mediterráneo.

“Volver a recuperar Soria-Castejón es nuestra ambición”, afirmó, antes de reclamar inversiones y planificación por parte del Gobierno central.

“Reclamamos inversiones, planificación. Lo que hace falta ahora mismo es un Gobierno fuerte, con una idea de España, que haga de este un corredor importante y que lo conecte con otros para poder tejer una red en todo el país”.

El presidente autonómico insistió en que la mejora de las infraestructuras de una zona beneficia también al resto del territorio.

“León, Zamora, Salamanca, a todos les viene bien que haya un desarrollo de infraestructuras en cualquier otro lugar. Es tener una visión global del país para desarrollarnos de manera equilibrada”, sostuvo.

Mañueco vinculó así las inversiones ferroviarias con la vertebración territorial y advirtió de que Castilla y León no puede quedar al margen de las principales conexiones de mercancías y viajeros.

“Es muy importante que haya una apuesta por la vertebración de los territorios. Nadie se puede quedar atrás”, afirmó.

En el caso concreto de Soria, consideró que la ausencia de una conexión ferroviaria adecuada resulta difícilmente justificable.

“No puede ser que haya zonas que tengan conexión ferroviaria y Soria no tenga ninguna. No tiene ningún sentido. Pero para eso necesitamos un Gobierno con una idea clara de país y que permita la interconexión”, manifestó.

El presidente de la Junta también defendió que las carreteras deben desempeñar un papel complementario y no sustituir al ferrocarril en el transporte de mercancías. La apuesta, señaló, pasa por aprovechar las conexiones ferroviarias para trasladar mercancías y mejorar la competitividad de los territorios del interior.

“Necesitamos una planificación global. Se han puesto aquí sobre la mesa limitaciones técnicas que se han analizado muy bien, pero es imprescindible seguir apostando por la periferia y por el interior. Y este corredor es una apuesta clara por el interior, por Castilla y León y por Soria”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, que coincidió en la necesidad de impulsar la línea ferroviaria Soria-Castejón y reclamó un papel protagonista para Miranda de Ebro dentro del futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Aparicio defendió que Miranda de Ebro no puede quedar al margen del desarrollo de esta infraestructura y reclamó que se convierta en un punto de conexión para las mercancías y los viajeros con el norte y el noroeste de España.

El presidente de la patronal autonómica también compartió mesa de debate con representantes empresariales de Aragón y la Comunidad Valenciana durante la jornada celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.