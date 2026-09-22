El pleno de las Cortes lleva a Castilla y León el pulso de PP y Vox con Sánchez: inmigración, financiación y vivienda

El pulso de PP y Vox con Pedro Sánchez aterriza este martes y miércoles en las Cortes de Castilla y León. Inmigración, financiación autonómica y vivienda serán los ejes de un pleno que convierte a la Comunidad en caja de resonancia de la confrontación nacional, agravada tras la crisis de Ceuta.

El segundo pleno ordinario del curso político y del actual periodo de sesiones, arranca a las 17:30 horas. Junto a la crisis del campo y el desdoblamiento de la M-501, el bloque migratorio marcará la tarde.

Preguntas del PSOE sobre si nadie será discriminado en las ayudas públicas por su origen, si Castilla y León sigue siendo "tierra de acogida" y una PNL socialista para concretar el apoyo a las ONG que trabajan con inmigrantes.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco responderá primero al portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, que le preguntará "cuánto más tiene que perder" el sector agrario para que la Junta actúe.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, usará su turno para exigir explicaciones a Mañueco sobre el desdoblamiento de la M-501 anunciado por Isabel Díaz Ayuso.

Después llegará el bloque migratorio. La socialista Nuria Rubio interrogará al vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, sobre si garantiza que nadie será discriminado en el acceso a las ayudas públicas por su origen.

La viceportavoz del PSOE en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, por su parte, pedirá a Isabel Blanco que aclare si Castilla y León "sigue siendo una tierra de acogida".

Esas dos preguntas enlazan con la PNL del Grupo Socialista para que la Junta concrete su apoyo a asociaciones, ONG y entidades sociales que trabajan con población migrante, en un contexto de recelo por el pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Comunidad y por el futuro de esa financiación.

Financiación y vivienda

El resto del pleno cubrirá absentismo laboral, el trato a los ayuntamientos, la extensión de conciertos a Bachillerato, las obras del Hospital Río Carrión de Palencia, proyectos pendientes en Zamora, el centro educativo de San Lorenzo en Segovia y la apertura del colegio de Guisando (Ávila).

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) recuperará el conflicto de pastos entre Cabrillanes y Somiedo, además de la unidad de ictus de Zamora y el inicio de curso en León. Ángel Ceña (Soria Ya) pondrá el foco en la gratuidad de la primera matrícula universitaria.

Los socialistas llevan una segunda PNL para que la Junta "cumpla" el compromiso de gratuidad de la primera matrícula de grado para nuevos estudiantes empadronados en la Comunidad, de modo que las familias no tengan que adelantar el importe.

El PP responderá con dos iniciativas dirigidas al Gobierno central. La primera rechaza el nuevo sistema de financiación autonómica, al que califica de injusto e insolidario por reducir el peso de superficie, dispersión, envejecimiento y despoblación.

La segunda pide paralizar el real decreto que reparte 90 millones de euros en ayudas de vivienda solo a las comunidades que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado y destinar esa cuantía al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El orden del día incluye también interpelaciones sobre política agraria y ganadera y sobre carreteras −el Grupo Mixto denuncia un plan caducado desde 2020− y mociones relativas a patrimonio cultural y vivienda.

El pleno llega después de que la Mesa y la Junta de Portavoces inauguraran el pasado jueves en la Real Colegiata de San Isidoro de León la ronda de reuniones itinerantes de la XII Legislatura.

El presidente de la Cámara, el popular Francisco Vázquez, defendió ese formato para "acercar" el Parlamento a los ciudadanos y subrayar que la institución representa a toda la Comunidad.

15 preguntas orales

La sesión plenaria de este martes por la tarde se iniciará con la realización de 15 preguntas orales al Gobierno de la Junta de Castilla y León por parte de los grupos. Serán las siguientes:

¿Cuánto más tiene que perder el campo para que usted se ponga a trabajar en el sector? (PSOE)

¿Se plantea la Junta de Castilla y León, en línea con el desdoblamiento anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid para la carretera M-501, continuar con ese desdoblamiento en los primeros kilómetros de la CL-501? (Por Ávila)

¿Garantiza la Junta de Castilla y León que ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen? (PSOE)

¿Sigue siendo Castilla y León una tierra de acogida? (PSOE)

¿Cuándo va a presentar la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio el diagnóstico actualizado del absentismo laboral en Castilla y León, desglosado por sectores y provincias, al que se comprometió la Junta en el pacto con la ultraderecha? (PSOE)

¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con el trato que da a los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma? (PSOE)

¿Considera la Junta de Castilla y León deseable y razonable extender los conciertos educativos a la etapa de Bachillerato en nuestra Comunidad? (PSOE)

¿Ha cumplido la Junta de Castilla y León con dotar a Palencia de un nuevo y moderno complejo hospitalario en el Hospital Rio Carrión? (PSOE)

¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León finalizar los proyectos que tiene en marcha en la ciudad de Zamora? (PSOE)

¿Cuándo se van a iniciar las obras del centro educativo del barrio de San Lorenzo en Segovia? (PSOE)

¿Por qué la Junta de Castilla y León ha denegado la apertura del Colegio de Guisando (Ávila) después de haber anunciado públicamente su reapertura? (PSOE)

¿Piensa la Junta de Castilla y León ayudar al Ayuntamiento de Cabrillanes en el conflicto jurídico del deslinde que está manteniendo contra el Principado y el ayuntamiento asturiano de Somiedo? (UPL)

¿Qué valoración hace la Junta de que siga sin entrar en funcionamiento la Unidad de Ictus de Zamora? (UPL)

¿Qué valoración hace la Junta de su gestión del inicio escolar en la provincia de León? (UPL)

Sr. Consejero: ¿Cómo valora la implantación para este curso 2026-2027 de la gratuidad, para los empadronados en Soria, de la primera matrícula del primer curso de grado universitario? (Soria ¡Ya!)

Dos interpelaciones y dos mociones

En el pleno de esta semana se debatirán y votarán dos interpelaciones y dos mociones. La primera de las interpelaciones, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de agricultura y ganadería y la segunda, del Grupo Mixto, será relativa a política general en materia de carreteras.

La primera moción, del Grupo Socialista, será relativa a política general en materia de patrimonio cultural y la segunda, también de los socialistas, será relativa a política general en materia de vivienda.

Cuatro PNL

En la sesión plenaria de este miércoles por la mañana se debatirán y votarán cuatro Proposiciones No de Ley (PNL). La primera de ellas, del Grupo Socialista, instará a la Junta a poner en marcha "diversas medidas que permitan la gratuidad de la primera matrícula universitaria para los nuevos estudiantes de grado empadronados en Castilla y León en el curso académico".

La segunda PNL, también de los socialistas, instará a la Junta a llevar a cabo "diversas actuaciones en favor de las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que trabajan con la población migrante en Castilla y León, y especialmente con las que lo hacen con los niños y adolescentes migrantes no acompañados".

La tercera, del Grupo Popular, instará a la Junta a dirigirse al Gobierno para solicitarle que "renuncie a avanzar en la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica injusto e insolidario".

Y también "a reclamar el inicio de una verdadera negociación transparente basada en la financiación del coste real en la prestación de los servicios para garantizar la igualdad entre todos los españoles".

La cuarta y última PNL del pleno de esta semana, también del Grupo Popular, instará a la Junta a dirigirse al Gobierno para que proceda "a paralizar la tramitación del proyecto de real decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado".

La iniciativa insta al Ejecutivo "a destinar la cuantía de 90 millones de euros al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el fin de financiar políticas de vivienda de las comunidades autónomas".