La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante el pleno de las Cortes de este martes Leticia Pérez ICAL

La Junta de Castilla y León inicia el trámite de consulta ambiental para el Plan de Carreteras 2027-2040

La Junta de Castilla y León inicia este mes de septiembre el trámite de consultas ambientales para la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico de Carreteras que tendrá un horizonte temporal desde 2027 a 2040 y que pretende configurarse como una planificación "viva" para "adaptarse a una realidad económica y social tan cambiante".

El preceptivo trámite de consultas ambientales pondrá así en marcha un plan en el que también se avanzará, en los próximos meses, en aspectos normativos y procedimentales.

Así lo aseguró la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante su respuesta a la interpelación en materia de infraestructuras viales planteada en el pleno de las Cortes de este martes por el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña.

Sanchidrián sostuvo que la nueva planificación estratégica, que supone "un cambio de método", se basa en "la innovación" también "en la forma de planificar", desde la importancia de "la conexión, la cohesión y la conectividad" de las infraestructuras de movilidad de la Junta.

Ello para "avanzar en los objetivos" planteados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para "seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora y consolidarla como tierra atractiva para vivir y trabajar".

Reconoció que ello requiere de una movilidad "decisiva" que exige "planificación, presupuesto, continuidad técnica y priorización responsable de las actuaciones" desde una apuesta por la "innovación y la eficacia" en una planificación que se adaptará a la realidad económica y social "cambiante" con evaluaciones cada cuatro años.

Una actuación que incluye a Soria y donde aseguró que se están ejecutando contratos en carreteras por valor de 45,4 millones de euros, de los que 25,6 van para modernización de vías, siendo la provincia con "mayor inversión" en esta materia en la Comunidad.

"Tienen necesidades acumuladas, no lo voy a negar", concedió a Ceña, pero consideró que Soria "no necesita discursos de resignación sino inversión y planificación", y comprometió en ese sentido la apuesta de la Junta por actuaciones como la conexión con la autovía del Duero o la variante de Yanguas, entre otras.

No obstante, insistió en que la "política de fondo" es "reforzar la seguridad vial desde lo esencial, conservar la red y modernizarla para responder mejor a las necesidades del territorio", y pasar de una política de conservación reactiva a una "predictiva", sin dejar de reivindicar ante el Gobierno las necesidades en materia de vías y autovías de titularidad nacional.

Todo ello como respuesta a la interpelación realizada por el procurador del Grupo Mixto por Soria Ya, Ángel Ceña, en la que reconoció el gran número de kilómetros de carreteras autonómicas en Castilla y León.

Una extensión que Ceña pensó que iría acompañada de un presupuesto acorde pero que, con 89 millones de euros, cifró en menos de la mitad que dedica Navarra cuando esta última comunidad tiene tres veces menos kilómetros de carreteras autonómicas que Castilla y León.

Por ello, preguntó a la nueva consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, si "va a tener peso para exigir financiación para las carreteras de Castilla y León" y si realizará una previsión plurianual del plan de carreteras, frente a la "improvisación" que, según Ceña, define la política de vías de la Junta en la Comunidad en general y en Soria en particular.