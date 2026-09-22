El consejero de Sanidad y Bienestar Social presenta la campaña de vacunación de la gripe, la COVID-19 y el VRS Miriam Chacón / ICAL.

Castilla y León abre la campaña contra la gripe el 13 de octubre y amplía la vacuna a los niños de hasta 11 años

Castilla y León abrirá el próximo 13 de octubre la segunda fase de la campaña de vacunación frente a la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), que permitirá al conjunto de la población incluida en los grupos recomendados recibir las vacunas en sus centros de salud.

Las citas podrán solicitarse desde el 9 de octubre, a través de los canales habituales de Sacyl.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, presentó este lunes una campaña que este año lleva por lema ‘La tranquilidad que te da cuando te vacunas’ y que busca reforzar la protección frente a unos virus que cada invierno generan una importante presión sobre el sistema sanitario.

“La idea es concienciar y acabar con esa leyenda negra que tienen las vacunas y que no está demostrada para nada”, ha explicado el consejero.

La campaña arrancará unos días antes, el 1 de octubre, para los colectivos considerados prioritarios: personas mayores, residentes en centros de mayores y, posteriormente, personas que viven en centros de discapacidad.

También se iniciará entonces la vacunación infantil frente a la gripe para los niños de entre seis meses y 11 años, una de las principales novedades de esta campaña, ya que hasta ahora el límite se situaba en los ocho años.

A partir del 13 de octubre se incorporará el resto de la población diana. La cita podrá solicitarse desde el 9 de octubre, no antes, mediante la aplicación Sacyl, el teléfono del centro de salud correspondiente, el Portal de Salud o de forma presencial en el propio centro.

La Junta ha destinado a esta campaña una inversión de 15 millones de euros, según explicó Vázquez, quien incidió en que se trata de una inversión en prevención y no de un gasto.

En concreto, la Consejería ha adquirido 806.650 dosis de vacunas contra la gripe, con un coste de 9,55 millones de euros, además de destinar 2,8 millones a la adquisición de 14.000 dosis de anticuerpos.

El objetivo de la Consejería es mantener el incremento registrado durante la pasada temporada.

En el periodo 2025-2026, la cobertura de vacunación frente a la gripe aumentó cerca de un 2% en Castilla y León. Entre los mayores de 60 años se alcanzó una cobertura del 60%, mientras que en los mayores de 80 años llegó al 81%. Entre los trabajadores de Sacyl, la vacunación alcanzó el 47%.

Vázquez reclamó la participación de la población incluida en los grupos recomendados y subrayó el doble beneficio de la vacunación, tanto individual como colectivo. “Es una situación de solidaridad, y además porque te vas a sentir mejor y evitar que circulen y te contagien”, señaló.

Más protección para los niños

La ampliación de la vacunación infantil hasta los 11 años constituye una de las novedades de la campaña. La directora general de Salud Pública, Cristina Granda, destacó que esta medida permitirá aumentar la protección de los menores y contribuir a reducir la circulación del virus entre la población.

Granda recordó que la gripe continúa siendo un virus con una importante repercusión sanitaria y defendió la vacunación como «la medida más eficaz» para prevenir sus consecuencias.

En cuanto a la covid-19, las recomendaciones mantienen como grupos prioritarios a las personas de mayor edad, especialmente los mayores de 70 años, además de quienes viven en centros residenciales y determinados colectivos esenciales.

La Consejería señala que las variantes que circulan actualmente presentan, con carácter general, una menor gravedad que las primeras fases de la pandemia, aunque insiste en la importancia de la vacunación de los grupos más vulnerables, especialmente en función de sus patologías previas.

La previsión de la Consejería es que los principales picos de circulación de la gripe se produzcan durante diciembre y enero, por lo que la campaña pretende adelantar la protección de la población antes de la llegada de esos meses.

El dispositivo de vacunación, según explicó el consejero, no se verá afectado por la huelga de médicos. Dentro de los planes de contingencia de Sacyl se contempla un refuerzo de enfermería mediante nuevas contrataciones para garantizar el desarrollo de la campaña.