Entra en vigor: ya se puede solicitar la primera matrícula universitaria gratis en Castilla y León

Ya se puede solicitar la primera matrícula universitaria gratis en Castilla y León. La Junta ha puesto en marcha este lunes una nueva línea de ayudas destinada al alumnado que realice su primera matrícula de primer curso de grado en las universidades públicas de Castilla y León durante el curso académico 2026/2027.

La convocatoria, realizada a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y que se publica este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cuenta con una dotación inicial de 12,62 millones de euros, que podrá ampliarse en una cuantía adicional de hasta dos millones de euros con el objetivo de no dejar a nadie sin la ayuda.

Esta nueva medida se articula como una subvención específicamente destinada a sufragar los gastos correspondientes a los servicios académicos abonados por el alumnado empadronado en Castilla y León al formalizar su matrícula de primer curso de grado en su primer acceso a la educación pública universitaria.

De este modo, cada persona beneficiaria percibirá una subvención por un importe equivalente al precio público efectivamente abonado por la prestación de los servicios académicos de la matrícula formalizada.

Las bases reguladoras de estas ayudas fueron aprobadas mediante la Orden IEM/621/2026, de 7 de julio, publicada en el Bocyl número 131, de 9 de julio de 2026, con la modificación de la Orden IEM/869/2026, de 3 de septiembre, publicada en el Bocyl número 173, de 7 de septiembre.

Plazo de presentación

Con la publicación de la convocatoria se abre el plazo para que el alumnado interesado pueda solicitar estas ayudas.

El periodo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la orden en el Bocyl, por lo que las solicitudes podrán presentarse desde el 22 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2026, ambos incluidos.

Para solicitar la subvención, los interesados deberán cumplimentar el formulario disponible a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de la aplicación informática habilitada en el Portal de Educación, en el apartado correspondiente a Universidad.

Una vez cumplimentada la solicitud, esta podrá presentarse dentro del plazo establecido tanto por vía telemática como presencialmente en cualquiera de los registros previstos en la normativa vigente.

La Junta ha destacado que la convocatoria "supone la puesta en marcha de una medida completamente nueva, orientada a facilitar el acceso a la educación pública universitaria mediante la compensación de los gastos correspondientes a la primera matrícula de grado para el alumnado que cumple los requisitos establecidos".