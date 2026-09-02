El PP propone a Javier Iglesias y a Javier Maroto como senadores autonómicos por Castilla y León

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el senador popular Javier Maroto, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha registrado este miércoles su propuesta de candidatos a senadores autonómicos, en la que figuran el actual representante popular en la Cámara Alta Javier Maroto y el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que dejará el cargo 15 años después.

La formalización se ha producido dentro del plazo fijado, que concluye este 2 de septiembre, y los dos candidatos serán designados en el pleno de los días 10 y 11 de septiembre, con el que se abre el nuevo periodo de sesiones.

De acuerdo con la representación obtenida en las últimas elecciones autonómicas, corresponden dos senadores al Grupo Popular.

Castilla y León designa a estos senadores en virtud del artículo 69.5 de la Constitución y del artículo 24.5 del Estatuto de Autonomía, que atribuyen a las Cortes su designación en proporción a los grupos representados en la Cámara, a propuesta de los propios grupos parlamentarios.

El PP ha destacado que Javier Maroto "aporta una dilatada trayectoria política e institucional de ámbito nacional".

"Ha sido diputado y senador, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y vicepresidente de la Cámara Alta, además de miembro de las direcciones nacionales del Partido Popular durante las presidencias de Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo", ha señalado la formación.

Y ha hecho hincapié en que "en el plano internacional, es presidente del Comité de Democracia y Seguridad de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y miembro del Board of Governance de la Parliamentary Network on the World Bank & IMF. Es licenciado en Economía por la Universidad Comercial de Deusto".

Javier Iglesias concluye así su etapa como presidente de la Diputación de Salamanca, que se inició en 2011. El Grupo Popular ha recordado que "atesora una extensa trayectoria al servicio de esta tierra".

"Ha sido alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015, concejal del Ayuntamiento de Salamanca, procurador en las Cortes de Castilla y León, diputado nacional y senador en distintas legislaturas, así como presidente provincial del Partido Popular de Salamanca entre 2008 y 2022. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca", ha detallado.

"Proponemos a dos personas de acreditada y sobrada experiencia institucional, que conocen bien esta tierra y sus instituciones y que van a defender con solvencia y con voz firme los intereses de Castilla y León en el Senado", ha señalado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García.

García ha subrayado que la Cámara Alta "es, precisamente, la de la representación territorial" y ha reivindicado el papel de ambos para "seguir defendiendo a los castellanos y leoneses en asuntos decisivos para el futuro de la Comunidad".