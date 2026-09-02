Ya es oficial: los menores de 40 años podrán ahorrar hasta 7.500 euros por comprar una vivienda

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,. JCYL

Comprar una vivienda se ha convertido en una carrera de fondo para buena parte de los jóvenes.

Ahorrar para la entrada, hacer frente a los impuestos y conseguir una hipoteca son obstáculos que retrasan cada vez más la emancipación.

Una situación que afecta de lleno a Castilla y León, una comunidad en la que viven en torno a 700.000 personas menores de 40 años y donde el acceso a la vivienda se ha convertido también en uno de los grandes desafíos para retener población joven.

Ahora, este colectivo tendrá nuevas ventajas fiscales. La Junta de Castilla y León ha puesto el foco en los menores de 40 años dentro de su nuevo paquete de rebajas tributarias.

Lo hace con medidas dirigidas tanto a quienes quieren comprar su primera vivienda como a quienes buscan una alternativa en el mercado del alquiler.

La principal novedad será la creación de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, un instrumento pensado para ayudar a reunir el dinero necesario para dar el salto a la primera vivienda.

Hasta 7.500 euros de ahorro para comprar una casa

Los menores de 40 años podrán aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco ejercicios por las cantidades destinadas al ahorro para la compra de su vivienda habitual.

En la práctica, un joven podrá llegar a deducirse hasta 7.500 euros. Si se trata de una pareja joven y ambos cumplen los requisitos, la cifra podría alcanzar los 15.000 euros.

La medida recupera la idea de incentivar el ahorro previo, uno de los principales problemas con los que se encuentran quienes quieren acceder a una hipoteca.

Porque, aunque conseguir financiación sigue siendo fundamental, reunir el dinero para la entrada, los gastos y los impuestos continúa siendo una de las grandes barreras para acceder a una vivienda.

La Junta también prevé reforzar las condiciones del programa Mi Primera Vivienda, ampliando la garantía pública para facilitar que los jóvenes puedan acceder a una financiación de hasta el 100% del préstamo hipotecario.

Según los datos expuestos por el Ejecutivo autonómico, desde la puesta en marcha de esta línea en 2023 se han suscrito cerca de 2.000 hipotecas.

El alquiler también entra en el paquete

Pero las novedades no se quedan en la compra.

El Gobierno autonómico quiere también aumentar la oferta de viviendas en alquiler y, especialmente, movilizar inmuebles que actualmente permanecen vacíos.

Para ello, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que salga al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca a un precio considerado asequible.

El límite estará fijado en 750 euros mensuales en las zonas urbanas y 500 euros al mes en el medio rural.

El objetivo es atacar uno de los principales problemas del mercado: hay personas buscando casa y, al mismo tiempo, viviendas que permanecen fuera del circuito del alquiler.

La nueva ventaja fiscal busca convencer a los propietarios para poner esos inmuebles en el mercado con precios más contenidos.

El tercer gran frente será el de los impuestos. La Junta plantea una rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de la primera vivienda habitual.

La propuesta contempla un tipo reducido del 3,75% frente al tipo general del 8%, lo que puede suponer un ahorro importante en una operación de compra.

Entre los colectivos beneficiados se encuentran los jóvenes, las familias numerosas, las personas con discapacidad, quienes adquieran una vivienda de protección oficial y las víctimas de violencia machista.