La Junta activa la alerta por peligro meteorológico de incendios forestales en CyL por la llegada de una ola de calor
La medida implica la prohibición de algunas actividades como la realización de barbacoas.
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Vuelve la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en toda Castilla y León. La llegada de una nueva ola de calor, prevista para estos días, ha llevado a la Junta a declarar el peligro meteorológico en todas las provincias de la Comunidad.
Dicha alerta se extenderá los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre. Así aparece publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).
La disposición explica la previsión de condiciones adversas en cuanto al peligro de incendios forestales en toda Castilla y León como consecuencia de la presencia de una dorsal anticiclónica que disparará los termómetros en toda la Península Ibérica.
Paralelamente, este jueves, 3 de septiembre, se espera que entre en el territorio una masa de aire tropical continental de origen norteafricano.
Estas circunstancias meteorológicas propiciarán un episodio de altas temperaturas, que en Castilla y León podrían situarse entre los 35 y 37 grados, junto a un descenso general de la humedad relativa con valores mínimos por debajo del 15% en una gran parte de la Comunidad.
Respecto al viento, están previstas rachas máximas de más de 30 o 40 km/h, entre el jueves y el domingo, siendo especialmente significativas el sábado, 5 de septiembre, con valores que pueden situarse por encima de los 50 km/h.
Todo ello concurre un escenario "desfavorable" que ha llevado a la Junta a declarar la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios forestales.
Dicha alerta conlleva, a su vez, la aplicación de medidas preventivas extraordinarias en este periodo como la prohibición de encender fuego en el monte en cualquier tipo de espacio abierto, así como en zonas recreativas y de acampada, aunque haya zonas habilitadas para ello.
También se prohíbe el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo las autorizadas, y se suspenden todas las autorizaciones para el uso de fuego que se hayan otorgado.
Implica, asimismo, la prohibición de introducción y uso de material pirotécnico, así como la suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.
Está prohibido durante la vigencia de la alerta el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas.