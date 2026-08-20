Carriedo echa agua al fuego de Vox por las competencias de incendios: “Hay un momento para la negociación”

Zanjado el primer roce entre los socios de Gobierno. El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, respondió este jueves al planteamiento realizado por el responsable de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

En concreto solicitó que su departamento asumiera en el futuro las competencias relacionadas con los fuegos.

Carriedo evitó entrar en una negociación sobre el reparto de responsabilidades y apeló directamente al acuerdo que PP y Vox suscribieron para dar estabilidad al Ejecutivo autonómico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta dejó claro que las competencias están ya asignadas y que el Ejecutivo se atendrá a lo firmado.

“Hay un momento para la negociación y hay un momento para el acuerdo”, señaló Carriedo, antes de insistir en que el pacto alcanzado entre las dos formaciones establece de manera precisa cómo se distribuyen las áreas de Gobierno.

En concreto, la gestión de estas competencias se encuentra actualmente en la Consejería de Medio Ambiente y Energía, dirigida por María González Corral y gestionada por el Partido Popular.

Carriedo defendió que no hay margen para reinterpretar ahora lo acordado entre los dos socios.

“Dos partidos políticos, el Partido Popular y Vox, han estado negociando, se han sentado, han acordado y han hecho público el contenido de ese acuerdo”, recordó el portavoz, que remarcó que, en lo relativo a esta cuestión, “el acuerdo es muy detallado y es el que vamos a cumplir”.

La respuesta llega un día después de que Pino planteara públicamente un cambio en el modelo.

El consejero de Vox considera que las responsabilidades sobre la gestión de los incendios deberían quedar bajo el paraguas de Agricultura, al entender que los profesionales vinculados al medio rural desempeñan un papel fundamental tanto en la conservación del territorio como en la prevención del fuego.

La propuesta supone, en la práctica, revisar el actual reparto de competencias dentro del Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, la posición expresada este jueves por Carriedo apunta a que la Junta mantendrá el esquema establecido en el pacto de legislatura mientras no exista un nuevo acuerdo entre los dos partidos que lo sustentan.

De momento, el fuego se ha apagado.