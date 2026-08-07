Castilla y León se blinda para el gran eclipse: 3.000 agentes, controles de tráfico y 73 puntos de observación

La cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto ya está en marcha. Castilla y León, uno de los mejores balcones de España para contemplar un fenómeno que no volverá a repetirse en décadas.

Así, se ultima un amplio dispositivo de seguridad para gestionar la llegada de miles de visitantes y evitar que un día histórico termine con problemas en las carreteras o en el monte.

Las administraciones ya coordinan el operativo que se desplegará durante la jornada del eclipse.

Cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a Protección Civil, la Dirección General de Tráfico (DGT), Aemet y otras administraciones, velarán por la seguridad y la movilidad de quienes se desplacen para observar el fenómeno.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, destacó que el objetivo es que la ciudadanía pueda disfrutar de este acontecimiento "con seguridad y tranquilidad".

La reunión celebrada este viernes sirve como antesala del Cecopi autonómico previsto para el lunes, donde se terminarán de coordinar todas las medidas.

Uno de los principales retos será el tráfico. La DGT considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan especial que contempla vigilancia permanente desde los centros de gestión, controles, posibles desvíos, regulación de accesos y limitaciones de aforo en algunos puntos de observación si fuera necesario.

En Castilla y León se han habilitado 73 puntos oficiales de observación, aunque en seis de ellos ya se prevén medidas específicas de regulación por la elevada afluencia esperada.

Se trata de Arévalo (Ávila), Arija y Lodoso (Burgos), Autilla del Pino (Palencia), Riaza (Segovia) y el monte Valonsadero (Soria).

La Guardia Civil movilizará 2.212 agentes, mientras que la Policía Nacional contará con 758 efectivos, además de unidades especiales desplegadas en distintos puntos de la comunidad.

Los cuerpos de seguridad vigilarán tanto los lugares de observación como los eventos organizados por establecimientos turísticos, además de reforzar la prevención de incendios y la vigilancia frente a posibles fraudes en internet relacionados con el eclipse.

Qué tiempo hará en el eclipse

Las previsiones meteorológicas juegan, por ahora, a favor. Aemet espera una jornada estable y con cielos despejados en la mayor parte de Castilla y León, aunque con temperaturas de entre 30 y 32 grados durante la hora del eclipse.

La agencia actualizará diariamente sus pronósticos hasta el día 12 y recuerda que el riesgo de incendios será muy alto.

Las autoridades insisten en que el mayor peligro no será el eclipse, sino el comportamiento de quienes acudan a contemplarlo.

Recomendaciones para el eclipse

Por ello, recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, planificar el viaje con antelación, acudir únicamente a lugares autorizados y no detener nunca el vehículo en el arcén o sobre la calzada para observar el fenómeno.

También aconsejan retrasar el regreso tras la totalidad para evitar las retenciones que se esperan al finalizar el espectáculo astronómico.

El dispositivo contará además con un Puesto de Mando Unificado desde el Centro Nacional de Emergencias, que coordinará la respuesta de todas las administraciones durante los días previos y el propio 12 de agosto, cuando Castilla y León se convertirá en uno de los principales destinos del país para contemplar un eclipse que promete atraer a miles de personas.