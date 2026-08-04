Martínez ofrece a Mañueco un pacto contra los incendios y aprobar unos presupuestos que acaben con la "parálisis"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, atiende a los medios antes de visitar el yacimiento arqueológico ‘Abrigo del Molino’ de Segovia Nacho Valverde Ical

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha tendido la mano este martes, 4 de agosto, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), para alcanzar un pacto contra los incendios y, a su vez, aprobar unos Presupuestos Generales de la Comunidad que acaben con la "parálisis".

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación durante una visita a varios yacimientos arqueológicos de la provincia de Segovia, donde ha criticado el "negacionismo climático" y ha abordado la necesidad de abrir un espacio de diálogo.

Es en este punto, donde, ha precisado a Mañueco que debe afrontar junto a la oposición la emergencia de los incendios forestales, además de sacar adelante unos presupuestos "reales" que saquen a Castilla y León de la "inacción".

Para Martínez, los incendios suponen una "emergencia autonómica, nacional e internacional" y ha remarcado que "aquí no podemos ser permanentemente los campeones del fuego".

Precisamente, ha subrayado que la "parálisis" de Castilla y León es debida a la "falta de cuentas públicas" y ha recordado que sin unos presupuestos "no puede existir un proyecto político".

"No podemos seguir a los ritmos lentos y parsimoniosos del señor Fernández Mañueco cuando otras comunidades, como Extremadura, ya han aprobado sus cuentas públicas", ha zanjado.

Caso Fuentona

Sobre otras cuestiones, el líder socialista ha lamentado que el PP se haya personado como acusación en el caso Fuentona que golpea al Ayuntamiento de Soria, el cual ha gobernado de 2007 a 2026 de forma ininterrumpida hasta que recogió su acta como procurador en las Cortes.

"Es generar ruido innecesario con poco proyecto político para poder confrontar como alternativa a unos años de gestión respaldados de forma mayoritaria por la ciudadanía", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia Ical.

Martínez ha considerado que el PP intenta aprovechar "cualquier resquicio, aún con un asunto bajo secreto de sumario, que puede enturbiar de alguna forma la gestión municipal pero que afecta exclusivamente a una concejala que ya está fuera del equipo de Gobierno".

En este sentido, ha puntualizado que si esta es la única posibilidad de desgastar la gestión municipal "es que no tienen nada más que aportar" y ha defendido su etapa al frente del Consistorio soriano como "absolutamente blanca, transparente y cristalina".