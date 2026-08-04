La Junta activa las ayudas directas de 500 euros para las familias desalojadas por los incendios en Castilla y León

Casas afectadas por el incendio en la zona del Embalse del Burguillo Rmstudios / ICAL .

La Junta de Castilla y León ha abierto este martes, 4 de agosto, el plazo para solicitar las nuevas ayudas directas de 500 euros destinadas a las familias que hayan tenido que ser desalojadas de sus hogares a causa de los incendios forestales de este verano.

La medida, gestionada a través de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, busca ofrecer una inyección económica inmediata a los afectados para aliviar los gastos imprevistos derivados de las evacuaciones de urgencia.

La prestación económica se concederá por unidad familiar a todas aquellas personas que estuvieran empadronadas en el mismo domicilio en las localidades evacuadas con fecha límite del 30 de julio de 2026.

Los interesados ya pueden tramitar la solicitud de manera telemática a través de la sede electrónica de la administración autonómica, en un plazo que se mantendrá abierto hasta el próximo 9 de octubre.

Junto a esta asignación compensatoria, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha un paquete complementario con otras dos vías de auxilio económico.

Por un lado, se ha ampliado la línea de ayudas de emergencia para aquellas familias que hayan perdido temporalmente su vivienda habitual, financiando su estancia en un alojamiento alternativo mientras se acometen los trabajos de reparación o reacondicionamiento del inmueble.

Por otro lado, la Junta ha habilitado una partida de fondos dirigida a los ayuntamientos y entidades locales para sufragar el 100% de los costes asumidos durante la atención a los evacuados, cubriendo así las facturas de alojamiento, manutención y suministros básicos generados durante la acogida de los vecinos.