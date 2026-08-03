Entra en vigor: ayudas de hasta 5.000 euros para los negocios del medio rural en Castilla y León

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, ha lanzado este lunes el programa 'Cheque Comercio Rural', una convocatoria que contempla ayudas de hasta 5.000 euros, aunque puede ser más si se complementan, para negocios de las zonas rurales.

El objetivo es apoyar el pequeño comercio de proximidad al considerarlo un elemento esencial para mantener los servicios básicos, favorecer la cohesión territorial y contribuir a la lucha contra la despoblación en las localidades del medio rural.

Las ayudas pretenden favorecer el mantenimiento y la modernización de los pequeños comercios del medio rural, facilitar la implantación de nuevos establecimientos, la compra de un vehículo y la diversificación de bares y centros de ocio.

La dotación global de la convocatoria asciende a los 1,2 millones de euros y se dirige a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Existen diferentes modalidades. Una de ellas es el 'Cheque Permanencia', que ayuda con 2.000 euros a sufragar gastos corrientes en negocios de localidades de hasta 200 habitantes. En aquellas de hasta 1.000 vecinos se prevé el 'Cheque Apertura', que subvenciona con 5.000 euros la creación de nuevos comercios.

También el 'Cheque Reforma', que ofrece 2.000 euros para financiar actuaciones de mejora y modernización de las empresas y el 'Cheque Vehículo', dirigido a facilitar la compra de vehículos vinculados al desarrollo de la actividad comercial para lo que ofrece ayudas de 5.000 euros.

Por último, con 3.000 euros de ayuda, está el 'Cheque Diversificación', que pretende que los bares y centros de ocio en localidades de hasta 200 habitantes diversifiquen su actividad con la venta de productos de carácter cotidiano, para gastos corrientes, incluidas cuotas a la Seguridad Social y personal.

Las ayudas son compatibles entre sí cuando se cumplen los requisitos marcados, permitiendo que un mismo beneficiario pueda acceder a varias líneas en una misma convocatoria y también repetir en las siguientes que se celebren.

Durante la presentación del programa se ha puesto como ejemplo el establecimiento de Distribuciones Pricor S.L., ubicado en Saludes de Castroponce (Pozuelo del Páramo, León), un pueblo de poco más de 100 vecinos.

El comercio fue beneficiario en la convocatoria de 2025 con una ayuda de 3.698 euros, de los que 2.000 se destinaron a sufragar gastos corrientes mediante el 'Cheque Permanencia' y 1.698 euros fueron para financiar inversiones para mejorar el establecimiento.