Cuando la noche llegue dos veces a Castilla y León: así cambiaría el eclipse nuestras vidas

La noche llegará dos veces a numerosas ciudades y pueblos de Castilla y León el próximo 12 de agosto.

La primera, en torno a las 20.30 horas, cuando la Luna cubra por completo el Sol y transforme durante unos segundos la luz, la temperatura, el sonido y hasta el funcionamiento cotidiano de las calles. La segunda llegará poco después, de manera natural, con el ocaso.

Será un “atardecer doble”, en palabras del presidente de la Asociación Astronómica de Burgos, Astroburgos, Enrique Bordallo.

Tras cerca de una hora de eclipse parcial, el Sol desaparecerá por completo durante un intervalo que en Burgos alcanzará un minuto y 44 segundos. Después regresará la luz y, unos minutos más tarde, volverá a anochecer.

La transformación será progresiva. Al principio apenas se percibirá la pérdida de luminosidad porque el ojo se adaptará. Solo cuando la Luna haya cubierto buena parte del Sol aparecerá una luz similar a la de un atardecer acelerado.

La diferencia llegará con la totalidad, cuando el cielo muestre un disco negro rodeado por la corona solar y puedan verse algunas estrellas y planetas brillantes.

"Será como de noche", resume Bordallo. Y esa falsa noche no solo cambiará el aspecto del cielo, sino también el comportamiento de las ciudades.

Uno de los efectos más visibles puede producirse en el alumbrado. La oscuridad podría activar los sensores crepusculares de farolas, vehículos, escaparates o fachadas, aunque la respuesta dependerá de la tecnología utilizada en cada municipio y dispositivo.

El efecto puede prolongarse después de la totalidad. Determinadas luminarias tardan en enfriarse y reiniciarse, por lo que su encendido durante el eclipse podría influir en su funcionamiento cuando llegue el anochecer real, apenas unos 40 minutos más tarde.

Bordallo reconoce que la mayoría de los eclipses que ha contemplado fueron en espacios abiertos, por lo que observar la respuesta de una ciudad será también una novedad.

Aunque, por suerte, la contaminación lumínica no impedirá contemplar el fenómeno principal, el mayor problema dentro de una ciudad serán los edificios, los árboles y otros obstáculos, porque el Sol estará muy bajo sobre el horizonte occidental.

En Burgos, el Ayuntamiento ha propuesto espacios próximos a la carretera de Cortes y al Castillo, pero Bordallo recomienda también desplazarse a localidades con puntos elevados y una visión completamente despejada hacia el oeste.

Más allá del alumbrado, el eclipse también dejará huella en el ambiente. Bordallo calcula que la temperatura pueda descender unos cinco grados en Burgos y recuerda que durante el eclipse anular de 2005, observado entre Salamanca y Zamora, la bajada alcanzó hasta nueve grados.

Ese cambio de luz y temperatura también alterará a los animales. Las aves pueden dejar de cantar y buscar refugio, mientras algunos perros comenzarán a ladrar o aullar, como si la noche hubiera llegado antes de tiempo.

Bordallo recuerda cómo durante el eclipse de 2009 que pudo ver en China "los perros aullaban y los pájaros desaparecieron", una escena que define como "sobrecogedora".

En las ciudades de Castilla y León ese comportamiento se mezclará con el tráfico y la reacción de miles de personas, mientras que en parques y entornos rurales resultará más fácil percibir cómo cambia el paisaje sonoro.

Una experiencia diferente

La experiencia, además, no será igual en toda la Comunidad. León, Palencia, Burgos y Soria quedarán dentro de la franja de totalidad, al igual que parte de Valladolid y una pequeña zona de Ávila.

La duración dependerá de la cercanía de cada localidad a la línea central de la sombra. En la provincia burgalesa, municipios como Castrojeriz, Villasandino, Villahoz o Covarrubias disfrutarán de algunos segundos más de oscuridad que la capital.

También cambiará la posición del Sol. En León estará más alto y podrá observarse durante más tiempo antes de ocultarse. En Burgos, la puesta de Sol llegará cuando aún permanezca una pequeña parte del eclipse parcial.

A favor juegan los amplios horizontes de la meseta burgalesa y palentina, que Bordallo considera algunos de los mejores lugares para contemplar el fenómeno si las nubes lo permiten.

Porque la meteorología será el gran factor de incertidumbre. Astroburgos lleva tres años analizando las condiciones registradas cada 12 de agosto y no descarta nubes o tormentas, por lo que prepara ubicaciones alternativas y recomienda desplazarse hacia el oeste si el cielo se cubre.

Olvidarse de las fotos

Más allá de dónde se observe, Bordallo insiste en hacerlo con seguridad. Las gafas homologadas deberán utilizarse durante toda la fase parcial y solo podrán retirarse durante la totalidad.

No sirven gafas de sol ni filtros caseros, tampoco cámaras o móviles sin protección adecuada.

Sin embargo, su principal recomendación va más allá de la seguridad. "Que la gente se olvide de hacer fotos y disfrute del eclipse", reclama.

Habrá miles de imágenes profesionales, pero ninguna sustituirá la experiencia de sentir cómo baja la temperatura, callan los animales, se encienden las farolas y una multitud levanta la cabeza al mismo tiempo.

Astroburgos seguirá el fenómeno desde el Observatorio de Lodoso, donde ya hay cerca de 2.500 personas inscritas.

La asociación lleva más de una década preparando la cita, aunque Bordallo admite que la emoción siempre termina imponiéndose. "Es hipnótico. Lo ves y disfrutas como un niño".

El próximo 12 de agosto, esa sensación recorrerá Castilla y León de oeste a este. Durante unos segundos, ciudades y pueblos dejarán de comportarse como lo hacen cada día. Después volverá la luz, llegará el segundo atardecer y la vida recuperará su rutina. Muchos querrán volver a vivirlo. En Burgos, sin embargo, la siguiente oportunidad no llegará hasta 2180.