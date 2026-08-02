Las ayudas directas de 5.500 euros a los afectados por incendios se pagarán este mes y el forraje para ganado, este lunes

l consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Fermoselle (Zamora) JCYL

La Junta de Castilla y León concederá una ayuda directa de 5.500 euros a los agricultores y ganaderos profesionales afectados por el incendio de Fermoselle (Zamora).

Además pondrá en marcha un dispositivo urgente para garantizar la alimentación del ganado con el envío de paja, heno, forraje y pienso desde este lunes.

El anuncio lo ha realizado este domingo el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados y representantes de las organizaciones profesionales agrarias para coordinar la respuesta de la Administración autonómica.

La medida más inmediata llegará este lunes con la distribución de los primeros cargamentos de alimento para los animales.

“A partir de mañana los ganaderos de esta zona empezarán a recibir de urgencia los primeros cargamentos de alimentación, de paja, de heno y de forraje”.

Avanzó el consejero, que situó como prioridad “asegurar la alimentación de los animales y favorecer la continuidad de la actividad en las explotaciones”.

El reparto estará coordinado por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora, con el apoyo de las unidades veterinarias, que evaluarán sobre el terreno las necesidades de cada explotación.

Junto a esta respuesta de urgencia, la Junta activará una ayuda directa de 5.500 euros para agricultores y ganaderos profesionales que hayan sufrido daños en sus explotaciones.

Pino explicó que la tramitación será simplificada mediante el cruce de los datos de la Seguridad Social con la información de las explotaciones afectadas, con el objetivo de agilizar los pagos.

“La voluntad de la Junta es que estas ayudas directas puedan abonarse a lo largo del mes de agosto”, señaló el consejero, quien añadió que el resto de expedientes previstos podrían resolverse durante septiembre.

Además de estas ayudas, la Consejería evaluará de forma individualizada los daños ocasionados por el incendio para habilitar nuevas líneas de apoyo destinadas a reparar vallados, cercados, instalaciones e infraestructuras agrícolas, ganaderas y apícolas.

También se reforzará el personal de las unidades veterinarias para mantener una atención permanente a los profesionales del sector durante las próximas semanas.

Compensaciones

La Junta prevé igualmente aprobar compensaciones por las pérdidas de producción agrícola y ganadera y por la muerte de animales, que se calcularán mediante baremos objetivos por hectárea o por cabeza de ganado. También se financiará la reconstrucción de instalaciones dañadas y la reposición de vallados y cerramientos afectados por el fuego.

Durante el encuentro, en el que también participaron el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y la jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Rosa Alonso, el consejero insistió en la necesidad de impulsar políticas de prevención para reducir el riesgo de grandes incendios.

En este sentido, defendió el papel de la ganadería extensiva, la actividad agraria y la gestión forestal en la conservación del territorio.

“Mantener un medio rural vivo y con actividad es una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de grandes incendios”», afirmó.

Asimismo, anunció que la Junta colaborará con el resto de administraciones y con la Confederación Hidrográfica del Duero para reparar infraestructuras de riego, acondicionar abrevaderos y recuperar los puntos de agua dañados por el incendio, con el objetivo de garantizar el suministro a las explotaciones afectadas.