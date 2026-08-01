La suerte reparte el segundo premio del extraordinario de agosto en Castilla y León y deja miles de euros por décimo

La fortuna ha vuelto a sonreír a Castilla y León en el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional celebrado este sábado.

El segundo premio, correspondiente al número 37.378 y dotado con 300.000 euros al número (30.000 al décimo), ha dejado un importante pellizco en la Comunidad al venderse en La Bañeza (León) y en las localidades salmantinas de Béjar y Villar de Ciervo.

La provincia de Salamanca ha sido una de las grandes protagonistas del sorteo al contar con dos puntos de venta agraciados.

El premio se consignó en el despacho receptor situado en la Plaza de Abastos de Béjar, mientras que también se vendieron décimos premiados en la administración de la calle El Molinero de Villar de Ciervo.

A ellos se suma La Bañeza, donde la administración ubicada en la calle Panaderos también repartió la suerte entre sus clientes.

Además de Castilla y León, el Segundo Premio también se distribuyó en otras localidades de España, como Picassent (Valencia), Castellón de la Plana, Puebla de la Calzada (Badajoz), Valverde de Júcar (Cuenca), Pulianas (Granada), Lugo, Madrid, Cartagena (Murcia) y Silleda (Pontevedra), así como a través del canal oficial de venta por internet de Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, dotado con 1.500.000 euros al número y correspondiente al 52.035, recayó en la localidad de Onda (Castellón), donde se consignó íntegramente.

Por su parte, el tercer premio, correspondiente al número 86.798 y premiado con 150.000 euros al número, se vendió en Barcelona, Bilbao y Chiclana de la Frontera, sin que en esta ocasión dejara premios de esta categoría en Castilla y León.