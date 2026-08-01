El incendio de El Bierzo: 1.300 hectáreas quemadas, 250 personas trabajan y Blanco recuerda que habrá ayudas

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Villafranca del Bierzo, León JCYL

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en la localidad berciana de Veguellina, en el término municipal de Villafranca del Bierzo, ha calcinado ya 1.330 hectáreas y mantiene evacuados, por precaución, a los vecinos de Moreda, San Pedro de Olleros y Prado de Somoza.

Así lo confirmó este sábado la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado instalado en Villafranca del Bierzo, desde donde destacó la evolución favorable del operativo.

Según explicó, el grueso de la superficie afectada —unas 1.100 hectáreas— ardió entre el miércoles y el jueves, mientras que en las últimas horas los trabajos han permitido avanzar en la contención del fuego.

"La noche ha sido buena", aseguró Blanco, quien quiso poner en valor el esfuerzo de los más de 250 efectivos que participan en la extinción, apoyados por 15 medios aéreos.

En este dispositivo trabajan bomberos forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Protección Civil y equipos desplazados desde otros puntos de España e incluso del extranjero.

Pese a la mejora de la situación, la Junta mantiene los desalojos de las tres localidades como medida preventiva hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad de sus vecinos.

Durante su visita, la vicepresidenta volvió a apelar a la responsabilidad ciudadana ante un verano especialmente complicado por el elevado riesgo de incendios. "Hay que extremar la precaución, prevenir y seguir siempre las recomendaciones", insistió, al tiempo que recordó que las altas temperaturas continúan favoreciendo la propagación de las llamas.

Blanco enmarcó el incendio del Bierzo en una campaña especialmente dura para Castilla y León, donde este verano también se han registrado importantes fuegos en Ávila y Fermoselle, además de otros focos en la provincia de León que, según indicó, ya se encuentran controlados.

La vicepresidenta recordó asimismo que la Junta ha aprobado un paquete inicial de ayudas de entre 80 y 90 millones de euros destinado a los municipios afectados por los grandes incendios, una cuantía que podrá ampliarse en función de las necesidades. Las ayudas contemplan apoyo para familias, la reconstrucción de viviendas, así como compensaciones para ganaderos, agricultores y apicultores.

Además, los municipios con más de 500 hectáreas afectadas contarán con planes específicos de recuperación y revitalización. En este sentido, Blanco subrayó que la Administración autonómica también ofrecerá apoyo a las familias para afrontar el impacto emocional que supone regresar a sus viviendas y a un entorno profundamente transformado por el fuego.

Por último, agradeció la coordinación entre todas las administraciones y cuerpos de emergencia implicados en el operativo y destacó que, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente entre las personas evacuadas.