Del alimento para el ganado a la reconstrucción de vallados: el plan de la Junta tras el incendio en Ávila

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, se ha desplazado al Valle del Tiétar para visitar a ganaderos y alcaldes de los municipios afectados por los graves incendios registrados durante los últimos días. JCYL

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, visitó este sábado el Valle del Tiétar para conocer sobre el terreno la situación de los ganaderos y de los municipios más afectados por los incendios forestales registrados durante los últimos días.

Durante la jornada mantuvo encuentros con alcaldes y titulares de explotaciones para evaluar los daños y supervisar el dispositivo de emergencia desplegado por la Junta de Castilla y León.

Pino destacó la necesidad de mantener una respuesta "rápida, coordinada y adaptada a la realidad de cada municipio".

"En estos momentos es imprescindible estar sobre el terreno, escuchar directamente a los ganaderos y a los alcaldes y conocer las necesidades concretas de cada explotación", afirmó.

El consejero comprobó el funcionamiento del operativo puesto en marcha para garantizar el abastecimiento de paja, heno, forraje, pienso y agua a las explotaciones que han perdido pastos, reservas de alimento o puntos de suministro a consecuencia del fuego.

El dispositivo está coordinado por los servicios veterinarios oficiales de la Junta, las Secciones Agrarias Comarcales y las Unidades Veterinarias de las zonas afectadas, bajo la dirección del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.

El objetivo es identificar las necesidades de cada explotación y priorizar la distribución de recursos allí donde los daños han sido mayores.

La planificación aprobada por la Administración autonómica contempla, además del suministro de alimento y agua, la instalación de abrevaderos y depósitos móviles en explotaciones ganaderas y colmenares afectados.

"La prioridad inmediata es que el ganado disponga de alimento y agua. Mantendremos este dispositivo y lo adaptaremos a las necesidades que nos trasladen los ganaderos y los servicios veterinarios", señaló el consejero.

Ayudas para recuperar la actividad

Durante la visita, Pino informó a los representantes municipales y al sector sobre el programa de recuperación aprobado por el Consejo de Gobierno para las zonas afectadas por los incendios, cuyos trámites se realizarán por la vía de urgencia.

El plan contempla ayudas directas a agricultores, ganaderos y apicultores para compensar pérdidas de producción, muerte de animales y destrucción de colmenas mediante baremos objetivos. También incluye subvenciones para reconstruir instalaciones agrarias y ganaderas dañadas por el fuego, reponer vallados y cercados, reparar caminos rurales y reforzar el asesoramiento técnico al sector.

Otra de las medidas previstas permitirá garantizar que los pastos afectados por los incendios mantengan su admisibilidad para las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2027, evitando que agricultores y ganaderos pierdan derechos como consecuencia de los daños ocasionados por el fuego.

"Estamos atendiendo las necesidades más urgentes, pero al mismo tiempo tenemos que proteger la viabilidad de las explotaciones y facilitar que agricultores, ganaderos y apicultores puedan recuperar cuanto antes su actividad", aseguró.

Continuidad del seguimiento

La visita al Valle del Tiétar da continuidad a la realizada por el consejero el pasado 27 de julio en la comarca de Alberche-Pinares, donde se celebró una reunión de coordinación con alcaldes, organizaciones profesionales agrarias, responsables veterinarios y representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila para organizar la respuesta al sector.

Desde entonces, el operativo ha ido ampliándose conforme se detectaban nuevas necesidades en las distintas zonas afectadas.

La Consejería mantiene una coordinación permanente con los ayuntamientos, las organizaciones agrarias y el resto de entidades implicadas para agilizar tanto la asistencia inmediata como la puesta en marcha de las medidas de recuperación.