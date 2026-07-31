Castilla y León seguirá en alerta extrema por incendios durante todo el fin de semana: ni barbacoas ni fuegos

La Junta de Castilla y León ha acordado prolongar la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad durante los días 1 y 2 de agosto.

Lo hace ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas especialmente desfavorables que mantienen muy elevado el riesgo de inicio y propagación de incendios.

La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), da continuidad a la cuarta declaración de alerta aprobada este verano por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

Las previsiones para este fin de semana apuntan a temperaturas máximas de entre 30 y 36 grados, humedades relativas mínimas de entre el 5 y el 20 por ciento y rachas de viento que podrán alcanzar entre 25 y 50 kilómetros por hora.

Según los índices elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el peligro de incendios forestales se sitúa entre muy alto y extremo en todo el territorio de Castilla y León.

A estas condiciones se suma el estado de la vegetación, que presenta un importante estrés hídrico acumulado tras la cuarta ola de calor del verano. Esta situación incrementa la cantidad de combustible vegetal disponible y favorece una rápida propagación del fuego en caso de producirse una ignición.

Los análisis realizados tanto por la AEMET como por el operativo INFOCAL coinciden en que durante los dos días de vigencia de la alerta se mantendrán elevados tanto el riesgo de inicio de incendios como su capacidad de propagación.

Motivo por el que se mantienen activadas las medidas preventivas extraordinarias contempladas en la normativa autonómica.

Prohibiciones en montes y en la franja de 400 metros

La declaración de alerta se realiza conforme a lo previsto en el Plan INFOCAL y conlleva la aplicación de las medidas preventivas extraordinarias establecidas en la Orden FYM/510/2013, que regula el uso del fuego y las actuaciones de prevención de incendios forestales en Castilla y León.

Las restricciones afectan a los montes y a la franja de 400 metros que los rodea como perímetro de protección.

Durante la vigencia de la alerta queda prohibido encender fuego en el monte y en espacios abiertos, así como utilizar barbacoas, incluso aquellas que estén autorizadas. También se suspenden todas las autorizaciones previamente concedidas para el uso del fuego.

Asimismo, no estará permitido introducir o utilizar material pirotécnico, lanzar cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego, ni emplear maquinaria que pueda generar chispas, llamas o descargas eléctricas en terrenos forestales o en su entorno, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente autorizadas.

Además, continúa vigente la prohibición del uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal entre las 12.00 y las 20.00 horas en el monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de superficie forestal.

La restricción afecta, entre otras labores, a la cosecha y el empacado de cereal o forraje en secano, así como al uso de procesadoras, skidders y desbrozadoras.

Llamamiento a la prudencia

La Junta de Castilla y León hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para extremar las precauciones en cualquier actividad que se desarrolle en el medio natural y recuerda la importancia de avisar de inmediato al servicio de emergencias 112 ante cualquier conato o incendio forestal.