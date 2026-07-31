Calor moderado y riesgo de tormentas: así será el tiempo en Castilla y León durante el eclipse del 12 de agosto

El modelo europeo empieza a intuir pequeñas anomalías positivas de lluvia para la semana del eclipse en el este y noreste, que puede marcar un punto de inflexión respecto a estas semanas anteriores Meteored España

El próximo 12 de agosto, España vivirá un acontecimiento astronómico histórico: el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará el norte y noreste del país, pasando por provincias de Castilla y León como León, Valladolid, Palencia y Soria, entre otras.

El fenómeno se producirá al atardecer, en torno a las 20:30 horas, con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte oeste-noroeste.

El análisis de las tendencias del modelo europeo para la semana del 10 al 16 de agosto permite esbozar un escenario general del tiempo que se vivirá en Castilla y León coincidiendo con el eclipse. Según el meteorólogo Samuel Biener, experto de Meteored, ese periodo podría marcar un punto de inflexión atmosférico.

Calor moderado

Las proyecciones apuntan a que las temperaturas se mantendrán entre 1 y 3 °C por encima de lo habitual para esas fechas en buena parte de la península.

En Castilla y León esto se traduciría en un ambiente de calor moderado, sin extremos caniculares intensos, pero con valores aún agradables o algo cálidos para mediados de agosto.

Tras un inicio de mes con posibles anomalías más marcadas en otras zonas, la Comunidad podría situarse en una fase de normalización relativa respecto a las altas temperaturas previas.

Precipitaciones y tormentas

En cuanto a las lluvias, los mapas no muestran una señal significativa ni generalizada de anomalías pluviométricas durante la semana del eclipse.

Aparecen algunas señales aisladas de precipitación por encima de la media en el centro y el tercio este, zonas donde agosto suele ser relativamente tormentoso (especialmente en sistemas montañosos como el Ibérico).

Esto encaja con el carácter de transición que podría tener esos días.

A partir del 17 de agosto, tras la canícula, las tendencias se vuelven más claras hacia precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del país, asociadas a un chorro polar que podría circular por latitudes más bajas y generar meandros.

En la tarde del 12 de agosto, por tanto, existe la posibilidad de algún anticipo de inestabilidad o tormentas, aunque también podrían mantenerse las altas presiones un poco más.

Una fase inestable

Para Castilla y León, el escenario más probable según las tendencias actuales es de calor moderado, con temperaturas ligeramente por encima de la media, y un riesgo limitado pero no despreciable de tormentas, propio de un momento de cambio de patrón atmosférico.

Habrá que esperar a las previsiones de la semana previa para afinar más el detalle local, especialmente de cara a la observación del eclipse, que requerirá cielos despejados hacia el oeste-noroeste y un horizonte libre de obstáculos.

Quienes planeen ver el fenómeno en la comunidad deberán estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de seguridad para la observación solar.

El 12 de agosto no solo será histórico por el eclipse, sino que podría coincidir con el inicio de una fase más inestable del verano.